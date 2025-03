Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 29/3 a 12/4

Jão toma posse de seu cargo na Viação Formosa. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sábado, 29 de março

Marco e Osmar organizam o esquema de ataque. Jão toma posse de seu novo cargo na viação Formosa. Jin se revolta com Ha-Yun. Chico tranquiliza Cacá. Tereza repreende Jayme. Neuza e Rosana se enfrentam. Min-Ji é solidária a Jin. Hana faz Tati ser expulsa do hotel onde Jin está hospedado. Cacá humilha Chico durante um ataque contra Madalena. Jô, Sebastian, Rodolfo e Belisa tentam convencer Roxelle a desistir de se casar com Gerson. Gerson descobre o plano de Marco e se antecipa ao irmão. Madalena conta para Jão como Cacá tratou Chico. Marco é obrigado a atacar a Vila Cambucá, e avisa a Osmar, que se desespera.

Segunda-feira, 31 de março

Osmar avisa a Madalena sobre o confronto na Vila Cambucá. Caçapa manda a localização de Marco para Gerson. Jin encontra Hana desmaiada e a acolhe. Madalena e Jão tentam se proteger na rua. Cacá pensa em Chico. Jin comenta com Min-Ji que acredita que Hana não esteja doente. Gigi pede para Belisa impedir Rodolfo de ir para a guerra dos irmãos. Madalena se machuca durante o confronto, e Jão se preocupa. Violeta descobre que foi enganada por Osmar. Passam-se alguns meses. Jão e Madalena observam a obra da casa onde irão morar. Cacá dá entrada no hospital em trabalho de parto.

Terça-feira, 1º de abril

Nasce o filho de Cacá, e Violeta tenta se apoderar da criança. Jão desabafa com Edson sobre o nascimento do filho de Cacá. Joyce conversa com Madalena sobre Sebastian. Violeta diz a Osmar que ficará com seu neto. Chico visita Cacá no hospital. Sebastian convida Joyce para sair. Osmar é reverenciado pelas ruas da Vila Cambucá. Nando passa mal na academia, e Rafa o leva para o hospital. Violeta expulsa Cacá de sua casa. Tati reclama da ausência de Jin. Rafa comenta com Jão e Edson que acredita que Nando esteja usando anabolizantes. Cacá pede ajuda de Chico.

Quarta-feira, 2 de abril

Chico promete ajudar Cacá. Edson pede que o médico faça um exame de sangue em Nando. Violeta cuida de seu neto, e Osmar questiona a esposa sobre Cacá. Nando é obrigado a assumir para a família que usa anabolizantes. Rodolfo pede para Roxelle ajudá-lo a se entender com Gerson. Gerson tenta se aliar a um antigo membro da cúpula. Chico sugere que Cacá peça a ajuda de Osmar. Chega o dia do casamento de Sidney e Cida. Violeta sai com o neto, e Cacá procura Osmar. Gerson exige que Roxelle mude sua roupa para sair com ele. Cida chega para o casamento com Sidney.

Quinta-feira, 3 de abril

Cida e Sidney se casam. Roxelle enfrenta Gerson. Cacá implora que Osmar a ajude com seu filho. Rodolfo comenta com Gigi que teme o que Ruth pode fazer contra ele. Osmar ajuda Cacá a sair de sua casa sem que Violeta a veja. Rodolfo dança com Belisa, e Gigi fica animado. Tati pensa em Jin. Sidney e Cida aproveitam a lua de mel. Nando se enfurece com Edson e Rosana. Rafa relata para Silvia o que aconteceu com Nando. Osmar repreende Violeta. Silvia chama a atenção de Miranda por causa de Nando. Gigi vai com Yuki buscar Bernardo no aeroporto, e acaba tendo uma surpresa. Chico faz uma proposta para Cacá.

Sexta-feira, 4 de abril

Cacá não aceita a proposta de Chico. Moreira apoia Chico. Madalena sente uma tontura, e Joyce se preocupa. Tati visita Nando. Rosana ameaça Miranda. Yuki incentiva Bernardo a se declarar para Gigi. Sebastian marca de se encontrar com Joyce no samba de Jão e Sidney. Violeta pede a ajuda de Marco para reaver o que Osmar tirou dela. Ruth alerta Marco sobre Violeta. Sebastian vê Osmar observando Joyce e se revolta. Violeta chama Cacá para morar em sua casa novamente.

Sábado, 5 de abril

Jô agride Sebastian para defender Osmar, e Joyce leva o ex-mordomo para sua casa. Osmar estranha o comportamento de Violeta com Cacá. Sebastian e Joyce passam a noite juntos. Gigi diz a Rodolfo que irá se declarar para Bernardo. Jô coloca um GPS e uma escuta no carro de Violeta. Osmar ouve uma conversa de Violeta e fica desconfiado. Madalena e Jão fazem planos para o futuro. Osmar se surpreende com Violeta.

Segunda-feira, 7 de abril

Jô tenta tranquilizar Osmar. Violeta discorda das orientações de seu advogado. Edson revela a Nando que ajudou Jão a comprar a casa que irá morar com Madalena. Osmar conta para Tati o que descobriu sobre Violeta. Cacá estranha o comportamento de Violeta diante de Juninho. Osmar não consegue se aproximar de Violeta e decide dormir na casa de Doralice. Yuki e Silvia armam uma festa para juntar Gigi e Bernardo. Violeta se surpreende com os questionamentos de Osmar. Marco faz uma proposta para Violeta recuperar o controle sobre os negócios. Cacá surpreende Madalena.

Terça-feira, 8 de abril

Chico ajuda Madalena. Violeta recusa a proposta de Marco. Gigi prepara uma surpresa para Rodolfo e Belisa. Cacá discute com Chico. Madalena conta sobre o encontro com Cacá para Jão. Gigi e Bernardo se aproximam em um karaokê. Osmar se apavora ao saber que Violeta esteve com Marco. Matias marca uma reunião com Silvia, e Yuki e Roxelle percebem um entrosamento entre os dois. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Caçapa conta para Gerson que foi Osmar quem o denunciou para a polícia. Nando destrata Silvia e Miranda. Joyce e Sebastian se envolvem. Jô estranha o comportamento de Cacá. Gerson surpreende Roxelle. Madalena recebe uma encomenda que a deixa apavorada.

Quarta-feira, 9 de abril

Jão e Madalena acreditam que a encomenda tenha vindo de Cacá. Roxelle avisa a Neuza que não irá encontrar com ela na lanchonete. Joyce sugere que Madalena fale com Osmar sobre Cacá. Gigi e Neuza se preocupam com Roxelle. Osmar exige que Cacá fique longe de Madalena. Gigi conta para Rodolfo o que Gerson fez com Roxelle. Miranda pede para Rafa conversar com Nando. Gerson obriga Roxelle a ir para casa com ele. Marco arma uma armadilha para Osmar. Jão ganha um presente de casamento de Edson. Gerson proíbe Roxelle de sair de casa.

Quinta-feira, 10 de abril

Roxelle briga com Gerson. Sebastian e Gigi contam para Rodolfo o que aconteceu com Roxelle. Jô aconselha Cacá a parar de atacar Madalena. Violeta se assusta ao ver Jô em seu quarto. Gigi é impedido de visitar Roxelle. Roxelle tenta enfrentar Gerson. Tati reclama de não poder ir ao show de Jin. Jayme ganha dinheiro em uma aposta, e Tereza fica animada. Yuki sugere que ela e Gigi denunciem Gerson à polícia. Silvia leva Matias para conhecer sua academia. Madalena fala sobre Roxelle com Osmar, que questiona Gerson. Jão procura Cacá.

Sexta-feira, 11 de abril

Cacá fica tensa na presença de Jão. Gerson mente para Osmar sobre o paradeiro de Roxelle. Jô afirma a Osmar que existe um traidor na casa dos Castilho. Cacá faz uma revelação que deixa Jão chocado. Edson repreende Rosana por sua implicância com Jão. Violeta inferniza Cacá ao vê-la chegar em casa. Rosana procura Neuza. Jin consegue falar com Tati. Rique leva para votação a sugestão de Osmar para o tema do desfile do Dragão Suburbano, e Jão não gosta. Gerson leva Roxelle para o haras. Violeta manda Aquiles seguir Osmar. Osmar cai na armadilha de Marco.

Sábado, 12 de abril

Osmar se apavora ao ver Marco. Gerson pega o celular de Roxelle. Aquiles avisa a Violeta sobre Osmar. Marco se surpreende com uma descoberta sobre o ex-marido de Violeta. Belisa pede para Marco perdoar Rodolfo. O jardineiro fala com Ruth sobre a ameaça que ela fez para Rodolfo anos atrás. Gigi comenta com Bernardo que denunciará Gerson à polícia. Alberto conta para Madalena que o estado de saúde de Doralice piorou. Violeta pede a ajuda de Rodolfo para salvar Osmar. Chico recebe uma proposta para sair do Rio de Janeiro. Gerson manda mensagem para Gigi e Neuza fingindo ser Roxelle. Osmar surpreende Violeta.