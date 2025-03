Renata Vasconcellos posa com William Bonner e se diverte com comentário

Renata Vasconcellos, 52, se divertiu com um fã que comentou a pose de William Bonner em uma foto da dupla.

O que aconteceu

Âncora do 'Jornal Nacional' postou alguns registros na bancada do programa, ao lado do companheiro de apresentação. Na imagem, ela aparece com a cabeça apoiada nas mãos, dando um leve sorriso, enquanto Bonner aparece com uma expressão mais séria.

A foto gerou comentários sobre a pose do apresentador. "Mulheres sempre lindas, homens apenas existindo", escreveu um seguidor, que arrancou risadas da jornalista.

A jornalista também se encantou com o elogio e a reverência de um seguidor, que a classificou como "síntese perfeita entre competência, elegância e carisma." "Sua presença e postura no jornalismo são um convite inspirador para que jovens se apaixonem por essa linda profissão, especialmente em tempos desafiadores como o que vivemos. Renata acaba ensinando no exercício da profissão, que a verdadeira beleza reside na busca incansável pela verdade", disse o admirador. "Que lindas palavras", agradeceu a âncora.