Profundo e grotesco: monólogo sexual de 'White Lotus' pode render prêmio?

A terceira temporada de "The White Lotus" está sendo considerada a mais polêmica e controversa até agora. Um dos motivos para chegar e este patamar é um monólogo surpreendente feito por Sam Rockwell ("Três Anúncios para um Crime") durante o quinto capítulo da produção.

O que aconteceu

Rockwell aparece pela primeira vez no quinto episódio, ao interpretar o personagem Frank. O monólogo em questão acontece em uma conversa com Rick (Walton Goggings). Frank faz um profundo e grotesco monólogo no qual fala de suas perturbadoras experiências sexuais, que o levaram à sobriedade e à abstinência sexual. O momento deixa Rick horrorizado.

Frank explica a Rick que, depois que ele se mudou para a Tailândia, o vício em sexo rapidamente o consumiu. Na conversa, ele diz que começou a se entregar às suas fantasias mais selvagens com as mulheres locais e que se envolveu com todas as idades e tipos de corpo antes que a excitação começasse a desaparecer e uma espécie de melancolia se instalasse.

Sam Rockwell no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

A farra hedonista de Frank o força a encarar o que ele realmente está buscando na forma feminina, até que ele se pergunta se "talvez, o que eu realmente queira é ser uma dessas garotas asiáticas". Ele continua explicando que um encontro sexual de inversão de papéis com uma "ladyboy" —como são chamadas as mulheres transgênero asiáticas— desperta um novo desejo nele.

Frank continua a se entregar a uma segunda era de vício em sexo, agora fazendo sexo com homens que se parecem com ele, enquanto se traveste e se imagina como uma mulher. O personagem até admite que paga trabalhadoras sexuais tailandesas para sentarem na lateral e observá-lo, uma espécie de referência visual, para auxiliá-lo a se imaginar no lugar delas.

Frank atinge finalmente o pico desse estágio de seu vício em sexo e se encontra em um beco. Ele se afasta da indulgência, em direção ao budismo, para entender que o desejo deve ser transcendido.

A cena chamou tanta atenção que o nome de Rockwell virou assunto nas redes sociais, como um candidato ao Emmy de melhor participação especial em uma série. No entanto, segundo o The Hollywood Reporter, o vencedor do Oscar não está apto para disputar a categoria, pois ele só estaria elegível caso só aparecesse em menos de 50% de todos os episódios da temporada. Mas, o ator também participa dos últimos três capítulos da produção.

Segundo uma regra que a academia do Emmy implementou em 2024, os artistas convidados "são definidos como aparecendo em menos de 50% de todos os episódios de séries elegíveis". Rockwell aparece em exatamente em 50% de todos os episódios, tornando-o elegível para a categoria de melhor ator coadjuvante.

Os fãs da série estão tão obcecados pelo diálogo que até mesmo um boné foi feito com as falas. O adereço custa US$ 39,95, cerca de R$ 300.