Preta Gil declara amor pela madrasta, Flora Gil, e lhe dá selinho: 'Mamis'

Preta Gil, 50, declarou através das redes sociais seu amor pela madrasta, Flora Gil, 64.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto em que dá um selinho em Flora e dá a entender que a considera como uma mãe. "Te amo, mamis", escreveu ela na legenda da publicação, divulgada nos stories de seu Instagram.

Flora Gil é companheira de Gilberto Gil, 82, desde 1980. Após anos vivendo juntos, os dois se casaram oficialmente em 1988 e tiveram três filhos: Bem, José e Bela Gil.

Já Preta é filha do primeiro casamento do compositor, com Sandra Gadelha, 78. Desta união anterior, Gilberto teve além de Preta outros dois herdeiros, Pedro e Maria.