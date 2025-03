Torcida de Renata e Eva não garante sucesso no pós-BBB? CEO da Mynd analisa

As 'bailarinas' do Big Brother Brasil 25, Eva Pacheco e Renata Saldanha podem não ter o mesmo sucesso aqui fora como dentro do reality show, ponderou Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, em entrevista ao Camarote do Chico Barney no Canal UOL.

Pissarro apontou que, apesar de Eva e Renata terem conseguido fãs e torcedores fora da casa, elas terão que criar algo diferente para continuarem em alta após o BBB.

Elas criaram um 'fandom' muito grande, mas para marca elas vão ter que criar um conteúdo muito diferenciado. O que elas vão endossar? Qual é o território que elas vão cumprir para uma marca contratar?

Fátima Pissarro

A CEO da Mynd citou alguns exemplos de ex-participantes do BBB que seguiram com o sucesso mesmo após o término do programa.

Você vê a Bia, ela é brasileira, né? Ela tem uma personalidade muito forte, a Bia do Brás, a Isabella, da Amazônia. Então precisa ter isso para você ser visto pelas marcas. Você precisa endossar o território, endossar um conceito e uma comunicação, tipo a Bia.

Eu acho a Bia muito parecida com o Gil nessa personalidade de povo, mas é um povo empoderado, com vontade. Então as marcas estão contratando esse tipo de influenciador que passa uma mensagem de associação, sabe?

Fátima Pissarro

A entrevistada de Chico Barney apontou uma saída para que as bailarinas sigam no caminho da fama no pós-BBB, citando o esporte como uma alternativa.

O esporte esse ano é uma coisa que está vindo muito na área de influência, fitness, lifestyle, tá bastante em voga. Wellness também. Então, o esporte para geração nova está crescendo. Eu estava lendo essa semana uma pesquisa sobre isso.

Mas as meninas, se elas puxarem para isso por serem esportistas, pode ser que seja bom. Talvez botar elas ali no Globo Esporte.

Fátima Pissarro

Para finalizar, Fátima Pissarro apontou alguns nomes que podem alcançar sucesso quando saírem do reality show global.

Eu gosto bastante da Aline, dos meninos, do Vinícius e do Guilherme, e da sogra, a dona Delma. Eu gosto deles.

Fátima Pissarro

