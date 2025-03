Pais de Whindersson celebram alta de clínica psiquiátrica: 'Bem-vindo'

Whindersson Nunes, 30, recebeu ontem alta da clínica psiquiátrica, no interior de São Paulo, em que estava internado desde fevereiro.

O que aconteceu

Hidelbrando Sousa Batista, pai e responsável por atualizar os fãs do humorista neste período, compartilhou uma publicação em seu perfil. "Bem-vindo a sua rotina. Que essa nova fase de sua vida seja diferente e tudo. Que seja repleta de coisas boas. Só coisas boas", começou escrevendo.

O pai de Whindersson ainda aproveitou para expressar sua dor quando precisa agir de fora mais dura com o filho. "Conte sempre comigo, tem horas que meus conselhos doem, mais meu coração sangra quando tenho que ser duro com você, te amo moleque!".

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson, também publicou uma foto ao lado do filho. "Ele chegou com força total! Vamos que vamos, bem-vindo de volta pra nos alegrar e fazer nossas vidas mas feliz com todos seus fãs. Te amo".

Internação

O humorista decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar de sua saúde mental. "Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", diz nota divulgada pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pela carreira do humorista.

Essa não é a primeira vez que Whindersson busca cuidados mentais para depressão. Em entrevista a Rafinha Bastos, em 2021, o artista revelou que já havia sido internado por ser "uma pessoa depressiva."