Pagode, rock, MPB: em Olinda, projeto musical vai transformar tudo em forró

Forrozeiros de plantão, arrumem suas sandálias e preparem o xote: vem aí uma noite que promete ser histórica.

O que vai rolar

Neste sábado (29), o Classic Hall, em Olinda (PE) será palco da gravação do segundo DVD "À Vontade", com Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo. O projeto nasceu de uma live de oito horas durante a pandemia e evoluiu para um DVD que já acumula milhões de streams e visualizações nas plataformas digitais.

O trio retorna aos palcos para a gravação do novo DVD. O lançamento contará com participações especiais e um repertório extenso, selecionado após experimentos em festas promovidas por Luan.

Eu me mudei em julho e fiz festas de inauguração até dezembro para escolher o repertório, que vai ter 32 músicas. Era uma brincadeira aqui, uma ali, mas nesse tempo, eu estava captando o que a galera queria escutar. Luan

Com João Gomes e Pablo, o trio Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo misturam ritmos com o melhor do forró em novo DVD Imagem: Jony Edson/Divulgação

O artista também destacou a importância do forró na cultura brasileira. "Não podemos esquecer as nossas raízes. Seu Luiz Gonzaga, Dominguinhos e essa misturada boa que eu confesso que eu sou fã e também, desse cara que tá aqui do meu lado, Raí do Saia Rodada. Influenciou nós tudinho", afirmou.

Ele ainda reforçou: "O Forró é do Brasil e não tem mais aquela história de que é só do Nordeste". "O nosso São João começa em maio e vai até agosto. São 90 dias de festa, levando alegria para as pessoas."

Zezo destacou que o trio deve repetir o padrão de shows intensos do ano anterior durante as festas. "No ano passado, foram 12 shows, no mínimo. Esse ano não será diferente."

O projeto "À Vontade" se destaca pela integração de diversos estilos musicais em versões adaptadas ao forró. "Teve Cássia Eller na pegada forrozeira. Nesse DVD, vocês vão ver a gente tocar pagode, rock, MPB na versão forró. Cada música é uma emoção diferente", disse Raí Saia Rodada.

A prova da diversidade das nossas músicas é que a gente canta 'Lady Laura' de Roberto Carlos. É impressionante como não é só a gente que se emociona. Zezo

A gravação contará com Pablo, que mistura arrocha e romantismo, e o trio também promete uma nova colaboração, na canção "Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme", de Reginaldo Rossi, sucesso que viralizou com João Gomes. No entanto, Luan explicou que João não estará presente no evento devido à agenda.

Ansioso para o encontro com o público pernambucano, Raí ressaltou: "Sempre nos recebe de braços abertos. Vai ser inesquecível!". Zezo completou: "Cada show do 'À Vontade' é uma festa, mas esse DVD é especial".

A galera pode esperar um repertório de tirar o fôlego, muito romantismo, arrocha, e, claro, aquele forró pra ninguém ficar parado. Zezo

Por fim, Luan deixou transparecer toda a expectativa em torno do evento: "Eu tô ansioso, sem dormir direito". "Estou esperando a hora de chegar sábado para encontrar essa casa lotada e ver os fãs cantarem junto cada música que a gente escolheu e se emocionar com cada uma delas."