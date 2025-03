Ônibus oficial do Lolla empaca e atrasa mais de 3 horas: 'Inadmissível'

Um transfer oficial do Lollapalooza errou o caminho, ficou preso em uma viela e atrasou em mais de três horas a chegada ao Autódromo de Interlagos.

O que aconteceu

O transfer da Squad, transporte oficial do Lollapalooza, demorou quase cinco horas para fazer um trajeto que demora cerca de uma hora e meia. O ônibus saiu do Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, às 16h, com previsão de chegada às 17h30, e só chegou ao Autódromo às 20h40.

A passagem desse transfer chega a R$ 200 com taxas incluídas.

Segundo relatos de passageiros, o motorista errou o caminho, entrou em uma comunidade e ficou preso em uma viela. Todos precisaram desembarcar para o ônibus ficar mais leve e conseguir manobrar com ajuda de moradores da região, o que demorou cerca de uma hora.

A Squad não teria dado nenhuma assistência ao motorista diante da intercorrência. O motorista teria tentado pedir duas vans, que não foram providenciadas.

Nesse momento, vários passageiros abandonaram o ônibus e decidiram seguir viagem por meios próprios, usando aplicativos de transporte. Havia cerca de 50 passageiros, mas apenas 20 pessoas seguiram viagem. Saindo da viela, o motorista caiu novamente em um caminho estreito e precisou da ajuda de outro motorista para sair do local, desviando muito da rota original.

Os prejuízos dos passageiros chegam a R$ 5 mil entre ingressos e passagens de avião. É o caso de Lúcia Martins, 31, que veio de Belo Horizonte com a irmã gêmea, Helena, para assistir ao festival.

Estou me sentindo extremamente frustrada, pois esse é o serviço de transfer oficial do festival, e comprei justamente por confiar que seria a opção mais tranquila e segura pra chegar lá . Lúcia Martins

Muitos estão frustrados por terem perdido vários shows da tarde e da noite. "Eu perdi o show do Jão e da Nessa Barrett. [...] eu perdi o dia inteiro de festival, de ativação. É como se eu estivesse indo pra ver a Olivia Rodrigo, e não o Lollapalooza", diz Tabatha de Lacerda, 32, que mora no Rio, mas veio de Curitiba, onde assistiu show solo da Olivia.

Eu estou me sentindo extremamente lesada com essa situação, porque não é a primeira vez que isso acontecem Em outros anos, eu já passei três horas dentro do transfer pelas mesmas razões. [...] Isso é inadmissível. Tabatha de Lacerda

Parte dos passageiros pretende processar a Squad. Eles falam em pedir reembolso do ingresso e danos morais pelo transtorno causado.

Splash procurou a assessoria do Lollapalooza, que informou que "as chuvas fortes ocasionaram congestionamentos em toda a cidade". "Devido à situação climática, alguns transfers demoraram a chegar no Autódromo de Interlagos."

A reportagem também procurou a Squad e aguarda. caso desejem comentar o caso. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.