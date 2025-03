Olivia, Alanis: o que toca no Lolla? Faça esquenta com playlists especiais

Seu artista favorito vai para o Lollapalooza Brasil? Toca preparou playlists especialmente para quem vai curtir no Autódromo de Interlagos e já relembrar as letras ou para quem não pôde vir para São Paulo e quer ter um gostinho do som que rola pelos palcos do festival.

Palco Budweiser

Trazendo artistas com fãs apaixonados, Olivia Rodrigo abre a playlist com a vibrante "get him back!"! Cantam no palco Girl in Red, Empire of the Sun ainda nesta sexta (28); Zudizilla, Drik Barbosa, Tate McRae e Shawn Mendes amanhã.

No domingo (30, Sofia Freire abre os shows do palco que também terá "Foster the People" e Justim Timberlake.

Palco Samsung Galaxy

Quem não estaria doido para ver Alanis Morissette? Ela fecha as apresentações de sábado no Palco Samsung Galaxy e certamente vai embalar todo mundo ao som da poderosa "You Oughta Know".

Também cantam no mesmo palco nomes como: Jão e Rüfüs du Sol hoje; Benson Boone e Marina Lima amanhã; e Parcels e Tool no domingo (30).

Palco Mike's Ice

Palco que infelizmente não teve o hit "Acorda Pedrinho" da Jovem Dionísio nesta sexta (28), mas que você escuta na playlist de Toca! Quem também está presente na seleção especial é o inglês Artemas, querido dos gen z com as músicas viralizadas no TikTok com destaque para "i like the way you kiss me" e "if u think i'm pretty".

Você também escuta: Nessa Barret e Caribou, que tocam hoje; Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo e Teddy Swims no amanhã; e Ca7riel & Paco Amoroso e Sepultura no último dia!

Palco Perry's by Fiat

O palco que mais recebe atrações também não decepciona. Na playlist Toca você escuta de Clarity de Zeed (feat. com Foxes), que se apresenta no sábado (29), até "Bola Rebola", de Tropkillaz (feat. de J Balvin, Anitta e ZAAC).

Tocam no palco: JPEGMafia e James Hype hoje; Samhara, Zeed e San Holo amanhã; e Any Mello e Charlotte de White no domingo.