'Não tenho idade', diz Otávio Mesquita em vídeo após acusação de estupro

O jornalista e apresentador Otávio Mesquita voltou às redes sociais para agradecer os seguidores por estarem "ao lado" dele em meio à acusação de estupro feita pela ex-produtora do The Noite Juliana Oliveira. Oliveira abriu representação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) nesta semana.

Eu não tenho idade para fazer nada de errado.

Otávio Mesquita

O que aconteceu

O apresentador começou o vídeo agradecendo aos novos seguidores e as pessoas que estão o defendendo neste momento. "Queria só dizer isso, para todos os meus seguidores, queria agradecer demais todos ao meu lado, agradecer a atenção de vocês".

Em outro momento, Otávio Mesquita diz que não falará mais sobre o assunto. "Fico muito triste quando as pessoas fazem coisas que não são reais. Agora, eu saio fora e deixo que a parte jurídica siga. Agradeço todos que são meus amigos."

A acusação vem acompanhada de um vídeo do programa The Noite. Na cena, Mesquita entrara pendurado por um cabo de aço e Juliana vai ajudá-lo a soltar o equipamento de segurança quando é agarrada pelo apresentador.

Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinho'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira

Na primeira manifestação que fez, o artista se disse surpreso e "muito triste". Segundo ele, o que aconteceu foi uma "brincadeira" combinada previamente com o elenco do programa.

Esse programa foi ao ar, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: "Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida". Isso é absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né?

Otávio Mesquita