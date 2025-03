MC Mirella explica por que não geme em vídeo de sexo com Dynho Alves

MC Mirella, 26, justificou a ausência de gemidos no vídeo sexual protagonizado por ela e o marido, Dynho Alves, 30, que vazou ontem nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora contou que evitar fazer barulho quando transa com o amado, em respeito aos familiares que vivem com eles. "Vamos lá esclarecer a maior dúvida: eu e Dynho moramos numa casa com mais gente (nossa família) e morro de medo de acordar os outros. Então, quando estamos aqui [fazendo sexo], eu tento ficar o máximo calada e só falo sussurrando no ouvido dele", explicou ela, nos stories de seu Instagram.

Mirella também admitiu ter medo de seus áudios íntimos virarem meme na internet. "Já viram aqueles vídeos que o pessoal pega uma imagem qualquer e coloca áudio em cima? Fiquei com medo de pegarem e fazerem isso comigo, porque o povo não tem limites. Então, por isso queria evitar, galera pega um vídeo qualquer e coloca teu áudio gemendo em cima."

Ela prometeu, entretanto, estar mais 'solta' nos próximos vídeos eróticos que fizer com Dynho. "Óbvio que a gente se solta quando estamos no M [motel], mas esse só foi um vídeo que colocamos. Ainda vamos subir mais alguns. Então, pelo primeiro dá essa impressão, mas vou colocar o que vocês querem, tá beleza? Os próximos terão."