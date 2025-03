'Mania de Você': Mavi é preso e fãs de Chay Suede pedem 'visita íntima'

De Splash e Colaboração para Splash, no Rio e em São Paulo

Na sexta-feira (28), foi exibido o último capítulo de "Mania de Você" (Globo). Com o final da trama, a novela ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo no início do capítulo final, Mavi (Chay Suede) foi preso, gerando muitos comentários no X (antigo Twitter). "Fariam uma visita íntima?", brincou um perfil da rede social. "Toda hora", respondeu um internauta. "Pro Chay sim!", disse outro.

Aliás, o vilão de Chay Suede é um dos personagens que os telespectadores mais sentirão falta. "Passando pra avisar o quanto eu vou sentir saudades do meu psicopatinha favorito, Mavi Salama", afirmou um fã.

Ísis, personagem de Mariana Ximenes, também ficou nos trending topics do X (antigo Twitter). A loira recebeu a visita de Leidi (Thalita Carauta) na cadeia, que descobriu que sua antiga parceira de trapaças se tornou líder do presídio.

O público definiu o reencontro das trambiqueiras como uma das melhores cenas do capítulo final. "O reencontro da Leidi e da Isis sendo o melhor", comentou uma internauta. "Olha, essa cena de Ísis e Leidy... Sensação que Mariana e Thalita se divertiram horrores!", opinou outro.

As poucas cenas de Viola (Gabz), a protagonista da novela, foi uma reclamação do público. "A Viola fazendo participação especial em todos os núcleos já que ficou sem história", analisou uma usuária do X (antigo Twitter).

O príncipe sendo condenado a 9 ANOS DE PRISÃO. #ManiaDeVocê pic.twitter.com/Wj8yRg5XEl -- Jurídico Mavi II (@favsbeniciio) March 29, 2025

Mavi sendo preso, não aceito.. Um homem bonito desse, atrás das grades. #ManiaDeVocê pic.twitter.com/sbyApgwzAO -- carol sccp (@fanntwitta) March 29, 2025

Olha, essa cena de Ísis e Leidy... Sensação que Mariana e Thalita se divertiram horrores! #ManiaDeVocê -- Duh Secco (@DuhSecco) March 29, 2025

O reencontro da Leidy e da Isis sendo o melhor, akakakakaka mães! #ManiaDeVocê pic.twitter.com/27NzSE4kWv -- g. (@comentaagabs) March 29, 2025

A parceria entre Mariana Ximenes e Thalita Carauta foi super assertiva. A dupla Ísis e Leidi causaram. #ManiadeVocê pic.twitter.com/YCy9vX0VAc -- Marcel Felipe (@MarcelFeliphe) March 29, 2025

Perdi tudo com uniforme costumizado e isis comandando presídio DIVA KKKKK #ManiaDeVocê pic.twitter.com/nSBPrMDktZ -- ?? (@sozziieu) March 29, 2025

O JEC É UM FILHO DA PUTA, Viola foi perseguida e humilhada publicamente pelo perturbado do MAVI, mas ela é obrigada a desistir da recompensa que merece pq o autor quis redimir o vilão, a Viola perdoar e sentir pena do cara que destruiu a vida dela é absurdo #Maniadevoce pic.twitter.com/ZvMIShLC1E -- jhou (@Bigjhoou) March 29, 2025