BBB: Maike diz que não indicará Diego ao Paredão e cogita emparedar Delma

Na madrugada desta sexta-feira (28), Maike, novo líder da semana, revelou em conversa com Renata, na área externa da casa, que não pretende indicar Diego Hypolito ao Paredão, apesar de tê-lo colocado na Mira do Líder.

O que houve

O brother afirmou que sua principal opção de voto no momento é Delma. "Eu ia no Vini, né? Não vou no Diego. Não sei. Devo ir na Delma, que me colocou no Paredão. Seguiu o coração e tudo bem, mas me colocou", justificou Maike.

Renata concordou com a possibilidade e criticou a postura de Delma, com quem teve alguns embates. "O que eu não gosto na Del é que ela fala e depois quer desdizer as coisas. Era muito melhor assumir e pronto".

Delma, Diego e Daniele foram os colocados na Mira do Líder.