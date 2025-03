Madá e Jão ficam no meio da guerra de contraventores em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Madá (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) ficam no meio da guerra de contraventores por território.

O que vai acontecer

Violeta (Isabel Teixeira) e Osmar (Milhem Cortaz) concordam em se aliar a Marco (Guilherme Weber), na disputa pelos territórios comandados por Gerson (Enrique Diaz). Em troca, ele cede aos Castilho a área da Vila Cambucá.

Os contraventores combinam o esquema para iniciar a ação pela região do Pavão Azul e Osmar pede cautela com a área do bairro da sua família. No entanto, Gerson é avisado sobre os planos do irmão e se antecipa mandando seus homens para ocupar o local.

Marco resolve, então, começar a invasão pela Vila Cambucá, área que está mais vulnerável no momento. Osmar se desespera com a notícia e corre para avisar sua família.

Madalena e Jão estão na loja e ficam no meio do fogo cruzado durante o confronto. Preocupado com a situação, Osmar decide ir ao local e encontra a sobrinha em risco.

Madalena (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) em confronto na Vila Cambucá Imagem: Léo Rosário/Globo

