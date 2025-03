Luana Piovani dá cantada em homem e se frusta: 'Ficamos amigos'

Luana Piovani, 48, paquerou homem no aeroporto, mas acabou se frustrando.

O que aconteceu

A atriz contou que deu em cima de um homem em viagem entre Rio de Janeiro e Portugal, onde mora. "Estou eu ali na minha ponte aérea, voltando do Rio [de Janeiro], lambendo as minhas feridas, porque, para mim, não é fácil vir para cá, ir embora, deixar o Dom... nada é fácil. De repente, vejo sair de dentro do avião 'um avião'. Falei: 'Nossa, Jesus, Maria, José... o que será isso? Que loucura é essa?'", começou a contar em um vídeo no Instagram.

Piovani mandou um bilhete para o rapaz. "Esperei a aeromoça passar e falei: 'Você faz dois favores para mim? Primeiro você pega esse bilhete aqui e lê e, segundo, você deixa em segredo?'", disse.

Depois disso, ela descobriu que não teria chances. "Daqui a pouco ela volta, abaixa e fala para mim: 'Então, é para você ou para o seu amigo?'. Falei: 'Mentira!'. E ela [confirmou]: 'Ele é gay'", relatou.

No final de tudo, o "avião" e Luana se tornaram amigos. "Ele veio falar comigo, perguntando se podia retribuir o elogio. Falei: 'Claro'. Ficamos amigos, quando vier para Portugal vamos tomar copos", finalizou.