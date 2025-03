Luan Pereira: 'Não quero que o hater se lasque. Eu amo hater porque engaja'

Luan Pereira, 21, é um dos artistas da nova geração da música mais ouvidos no Brasil. Natural de Rosana, interior de São Paulo, o cantor ganhou uma legião de fãs na internet, mas, ao mesmo tempo, tem sofrido com críticas e julgamentos de haters. Ele, no entanto, recorre a terapia para manter a saúde mental em dia.

Terapia é importante demais. Na verdade, não quero que o hater se lasque, não. Eu amo hater, ele engaja e bota o nosso nome na boca dos outros. Amo meus haters, e para cuidar da cabeça é apego em Deus. É entender que uma folha de uma árvore não cai se não for a vontade dele.

Luan Pereira, em entrevista para Splash, na posse de Ana Castela como embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos

O artista, que fez uma breve pausa em sua carreira em virtude da ansiedade, diz ter aprendido a dar tempo ao tempo e ignorar as mensagens negativas. "Tenho certeza que, se você cuida da saúde mental, seja com terapia ou com outras coisas, você vai aprender a entender o tempo das coisas. Você cuida muito melhor de você."

"Com amor tudo fica mais leve"

Além de estar resolvido no aspecto psicológico, Luan Pereira está vivendo um momento especial no que diz respeito ao amor. O cantor surpreendeu a namorada, Maria Eduarda, com um pedido de noivado durante um show de Réveillon em Santa Catarina.

O casal ainda não bateu o martelo sobre a data que subirá ao altar. O artista, no entanto, brinca que o fogo da paixão tem o deixado cada vez mais motivado em seus shows. "Com toda a certeza é mais fácil cantar apaixonado. O amor é a honestidade mais linda que Deus ensinou pra nós".

Tanto o amor no relacionamento como o amor pelo que você faz, quanto o amor pelas pessoas, quanto o amor pelas crianças, o amor puro, o amor pela família. Tudo fica mais fácil, fica mais leve.

"Luan é puro suco de sentimento"

Luan Pereira está entre as atrações confirmadas para 70ª Festa do Peão de Barretos. O cantor caiu no choro na edição de 2024 ao subir no palco principal do evento pela primeira vez e promete novas emoções em seu retorno.

Com toda certeza vai ter emoção. O Luan Pereira é o puro suco do sentimento. Barretos é o sonho de qualquer artista.

O artista, que ainda não tem a data do show fechada para o evento, se diz grato pelos fãs o acompanharem em todos os cantos do país. "Agradeço muito pelas pessoas que sonham junto comigo, pelas pessoas que sentem essa emoção. Nunca vai ser algo forçado, nunca vai ser algo por fazer. Eu não levanto da cama por levantar, sem um objetivo. Então, vai ser mais um Barretos maravilhoso."