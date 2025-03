Pulseira da paquera e camisinha: os brindes distribuídos no Lollapalooza

O Lollapalooza começa hoje e, além de muita música, o festival traz também uma série de ativações das marcas patrocinadoras e apoiadoras.

Neste ano, os brindes superdisputados incluem pulseiras de paquera, camisinhas, capas de chuva e mais.

Saiba o que as marcas oferecerão nos estandes ou no gramado

Tinder: o app de relacionamento distribuirá gratuitamente "pulseiras do match", um acessório que indica quem está solteiro. Cada participante receberá uma pulseira com cinco espaços vazios, além de um kit com cinco adesivos do mesmo ícone e cor. O objetivo é trocar adesivos com outras pessoas e coletar os cinco símbolos diferentes que representam os recursos do Tinder: oops, super like, boost e like. Quem conseguir preencher todos os espaços da pulseira pode conseguir um acesso ao Lolla Lounge.

Olla: no estande, será possível personalizar uma shoulder bag escolhendo alças, acessórios e mosquetões coloridos. Serão distribuídas também camisinhas Olla Máxima Sensação, lançamento da marca, pins temáticos e corta-vento customizado.

Club Social: shoulder bag, capa de tênis, ventosa de celular e as cinco versões do novo Club Social Snack (Cebola e Salsa, American Barbecue, Pizza Marguerita, Queijo Parmesão e Churras na Brasa).

Club Social distribuirá bota protetora de tênis, ventosa para celular e shoulder bag no Lolla 2025 Imagem: Divulgação

KIKO: a marca de maquiagem distribuirá uma versão personalizada do 3D Hydra Lipgloss. No stand, o público passa por um circuito: primeiro, retoca a maquiagem, depois segue para um cenário instagramável para então retirar um brinde. Em seguida, será possível tentar arrematar um produto em uma máquina de garra.

KIKO distribuirá glosses personalizados no Lollapalooza 2025 Imagem: Divulgação

Bradesco: o banco distribuirá seis modelos de squeezes colecionáveis. Rodando uma roleta no estande, também será possível ganhar "fast pass" para as experiências do festival, água saborizada e brindes em colaboração com outras marcas patrocinadoras. Quem descartar o copo na máquina de reciclagem poderá ganhar brindes como pins e chapéus estilo bucket dupla face. No Lolla Comfort também serão distribuídas pochetes.

Tic Tac: serão distribuídos viseiras, leques e pins. Na ativação, visitantes poderão fazer um "mix personalizado" e misturar sabores de Tic Tac.

McDonald's: na ação "Méqui na Grade", a lanchonete entregará sanduíches gratuitos para os fãs que aguardam os shows na frente dos palcos principais. De brinde, a marca também oferecerá um "porta-McFritas" personalizado.

McDonald's distribuirá "porta-McFritas" no Lollapalooza 2025 Imagem: Divulgação/McDonald's

Sadia: no estande, será possível ganhar bucket hats e shoulder bags ao participar de uma experiência imersiva. A marca também oferecerá uma degustação da linha de empanados com o Balde Crocantudo, no formato da cabeça do mascote Lek Trek.

Hellmann's: a marca oferecerá degustações de seus molhos, tanto em ilhas espalhadas pelo festival como por meio de distribuição de sachês ao público. No Lolla Lounge, será possível ganhar um corta-vento que vira pochete.

Coca-Cola: no estande, participantes poderão personalizados cordões exclusivos para usar na bolsa, no celular ou complementar o visual. O copo da marca, distribuído nos bares, trará um QR code impresso. Por meio dele, será possível concorrer a brindes como câmeras de fotos instantâneas, cordões customizados e acesso a uma área com open bar de refrigerante.

Coca-Cola distribuirá brindes no Lollapalooza 2025 Imagem: Divulgação/Coca-Cola

Mike's Ice: o público ganhará capas de chuva no caminho até os portões. Do lado de dentro, serão distribuídas cangas, copos e degustações das bebidas da marca.

Betnacional: no estande principal será possível ganhar cordões de óculos de sol, botas protetoras para manter o tênis intacto e pins personalizados ao participar de atividades como quizzes, batalha naval e máquina de garra. No Lolla Lounge, brincadeiras similares renderão uma shoulder bag da marca. No gramado, em frente ao palco Perry, o público também poderá criar lambe-lambes personalizados do festival.

Budweiser: os copos personalizados de Budweiser agora vêm com tirantes para usar no próprio copo ou no celular.

Smirnoff: fotos instantâneas e pochetes.

Carolina Herrera: amostras dos perfumes da linha 212.