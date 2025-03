Leão Lobo: Fenômeno Chay Suede encanta e salva o fiasco Mania de Você

O ator Chay Suede se mostra um fenômeno encantador e é a salvação da novela que vem sendo um fiasco, Mania de Você, disparou Leão Lobo no Splash Show desta sexta-feira (28) no Canal UOL.

É realmente digno de aplauso a um ator que tenha tanto carisma, tenha tanta força na sua representação, que consiga se manter numa novela toda errada, toda destruída, toda burra, porque era uma trama burra e parecia que imaginava que o telespectador fosse mais burro ainda para poder aceitar aquelas bobagens que eles colocavam ali.

Então, preciso dizer que o Chay Suede realmente é um fenômeno da nossa interpretação, um ator maravilhoso, e que ele tenha muito futuro.

Leão Lobo

Leão criticou Mania de Você, afirmando que faltou lógica na trama da novela, que inclusive desmontou algumas carreiras.

A novela toda se desmentiu o tempo todo, os que eram bandidos acabaram mocinhos, mas sem nenhuma lógica, uma coisa realmente estapafúrdia. Até o nome da novela se desmontou. Muitas carreiras se desmontaram, inclusive da Gabz, que vinha sendo apresentada como uma grande revelação, como estrela de novelas. Acabou destruída.

A própria Adriana Esteves, que é uma super atriz, se repetiu nessa novela, não tinha nenhuma novidade na interpretação dela. Rodrigo Lombardi, foi todo um grande fiasco. Mas ele [Chay] se manteve.

Até hoje me recuso a acreditar que foi o João Manoel Carneiro que escreveu aquilo, de tão ruim que era. E esse rapaz tem o dom mesmo, porque ele começou como cantor lá em época dos Rebeldes e se revelou um ator, mas um ator tão maravilhoso, porque cada cena dele parece que tem um frescor, parece que tem uma novidade, tem um novo olhar.

Leão Lobo

O colunista do UOL finalizou seus elogios a Chay Suede, dizendo que o ator, apesar do fracasso da novela, encantou com suas atuações.

Ele conseguiu manter isso por não sei quantos capítulos em uma novela, uma trama que não interessava em nada para o telespectador. O telespectador só ficava com raiva. E ele encantava, encantava, encantava cada vez mais.

Ele diz que vai dar um tempo com as novelas, mas que ele tenha futuro ou nas séries ou no cinema, porque realmente aí temos um grande ator, um ator que resistiu a esse texto ridículo do bom Manuel Carneiro.

Leão Lobo

