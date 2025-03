Inhaler 'transforma' SP em Dublin e toca com friozinho e tempo fechado

O Inhaler não poderia ter pedido clima melhor para estrear no Lollapalooza Brasil. Tal qual sua Dublin natal, o quarteto tocou com tempo fechado, um leve friozinho e chuva constante.

O que aconteceu

Pedido de desculpas: "Desculpe pela chuva!", começou falando o vocalista do grupo, Elijah Hewson — também conhecido como filho do Bono, vocalista do U2. Elijah puxa o quarteto que tem ainda Robert Keating (baixista), Josh Jenkinson (guitarrista) e Ryan McMahon (baterista).

Tocando em palco sem cenário ou pirotecnia, o Inhaler mostrou um rock alternativo maduro, influenciado muito por bandas dos anos 1980 e 1990, mas com pegada indie 2000. Seu maior hit, "My Honest Face", por exemplo, poderia estar num disco do Bravery.

Mas eles têm personalidade própria. Em pouco mais de uma hora, tocaram singles de seus três discos já lançados, incluindo "Open Wide", lançado em fevereiro deste ano. Também sobrou espaço para canções menos conhecidas, como "Who's Your Money On?" e "My King Will Be Kind".