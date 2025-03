Hyunwook sobre Kayoung: 'Feliz em atuar com a rainha da comédia romântica'

Chegou ao fim, na última segunda-feira, a comédia romântica "Meu querido nêmesis", original da tvN e que no Brasil está disponível no streaming VIKI. Com doze episódios a obra foi bastante aguardada por trazer dois atores queridos do público: Moon Ka-young, mais conhecida por protagonizar "Beleza Verdadeira" e o ator em ascensão Choi Hyun-wook.

Hyun-wook tem apenas 23 anos, mas possui um currículo invejável. Nos últimos anos, ele fez "Classe de heróis fracos 1", "Melancia Cintilante", "Vinte cinco e vinte um" e participação na série "Taxi Driver". Todos os dramas, com gêneros distintos, fizeram bastante sucesso.

Em conversa exclusiva com o Splash, Hyun-wook fala sobre seu mais novo papel, o divertido Ban Ju-yeon, protagonista de "Meu querido nêmesis". O drama conta a história de um CEO com vida dupla: quando não está trabalhando ele é viciado em games e rock & roll.

Confira a nossa entrevista:

Houve muita expectativa em torno de "Meu querido nêmesis" porque foi baseado em um webtoon popular e você foi escalado ao lado de Moon Ka Young. Como foi aceitar o papel?

Os aspectos contrastantes do personagem Ban Ju-yeon e o enredo dele vivendo uma vida dupla foram os que mais chamaram atenção. Fiquei animado para trabalhar com a atriz Mun Ka-young no meu primeiro projeto com ela.

Hyun-wook protagonizou 'Meu querido nêmesis' Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

Ban Ju-yeon é um personagem hilário, cheio de peculiaridades que o tornam ainda mais engraçado. Você tem algo em comum com ele? Qual sua maior qualidade?

A paixão de Ju-yeon pelas coisas que ele gosta e sua força são algo com que eu posso me identificar pessoalmente. Um traço comum entre meu verdadeiro eu e Ban Ju-yeon é que ambos temos uma aparência fofa, de cachorrinho, e às vezes, quando trabalhamos, mostramos um comportamento focado e frio.

Dois dos seus maiores projetos, ''Classe dos heróis fracos 1'' e "Melancia cintilante'', fizeram os fãs precisar de muitos lenços para superar as lágrimas que derramaram. ''Meu querido nêmesis'' parece ser completamente diferente.

Conforme o drama avança em direção aos episódios finais, Ju-yeon pode se sentir mais triste, então eu agradeceria se vocês pudessem torcer por ele enquanto assistem.

Choi Hyun-wook e Moon Ka-young em 'Meu querido nêmesis' Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

Como foi atuar ao lado de Ka Young? (muitos fãs perguntaram isso!) Vocês parecem ter uma ótima química!

Foi meu primeiro projeto com a atriz Moon Ka-young, e eu realmente mergulhei nele. Como uma "rainha da comédia romântica", seu olhar era incrível. Graças a ela, eu pude me misturar mais ao meu papel e naturalmente acompanhar, o que ajudou a expressar melhor as emoções de Ban Ju-yeon.

Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer no seu tempo livre?

Recentemente, comecei a ler livros, pratico exercícios regularmente e, no meu tempo livre, também construo com Legos.

Por favor, deixe uma mensagem para seus fãs brasileiros, você tem vários aqui!

Sou muito grato que nosso drama seja tão amado no Brasil, e espero que vocês continuem nos mostrando muito interesse no futuro.

"Meu querido nêmesis" está disponível completa no VIKI.