Guilherme comenta edição e 'recortes' do BBB: 'Não passava nada'

Guilherme, Vitória e Vinícius comentaram na madrugada de hoje sobre a edição das imagens do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No gramado, Guilherme disse reconhecer que existe uma edição para "favorecer" uma narrativa.

Sempre tive muita consciência em relação à edição e recortes. Às vezes eu assistia ao Pay per View e tinha muita coisa engraçada. E na hora de passar o programa, eles não vão estar passando coisa engraçada, palhaçada. Vão estar passando as conversas de jogo Guilherme

Ele reforçou que, em outras edições, não via no programa ao vivo o que assistia no Globoplay. "As palhaçadas que eu assistia no dia, às vezes eu pensava que ia passar na edição e não passava nada", afirmou.

Vitória acrescentou que a edição cria "personagens". "Às vezes a edição foi criando os personagens. Então, por exemplo, dona Delma ficou muito na edição como a personagem engraçada", afirmou.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas