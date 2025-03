Guia do Lollapalooza: transporte, clima, horários e preços de alimentação!

Hoje começa a 12ª edição do Lollapalooza Brasil em São Paulo e Toca separou para você um guia completo de como chegar no Autódromo de Interlagos, a previsão dos três dias de festival, as ativações de marcas, e onde e por quanto se alimentar.

Como chegar no Autódromo de Interlagos para o Lolla?

Para quem for de transporte público, a ViaMobilidade vai reforçar a operação nos dias do festival e contará com um Trem Expresso das estações Pinheiros e Morumbi-Claro até o Autódromo da Linha 9-Esmeralda. O percurso vai durar em média 30 minutos.

Os bilhetes para o Trem Expresso Lollapalooza Brasil 2025 já estão à venda no site Passaporte Mobilidade, pelo valor de R$ 30 (ida e volta). O embarque será feito em plataformas exclusivas, sem interferência no fluxo de passageiros do serviço regular da Linha 9-Esmeralda.

Quem optar pelo transporte regular poderá utilizar as linhas da ViaQuatro (Linha 4-Amarela), ViaMobilidade (Linha 5-Lilás), Metrô e CPTM, todas operando normalmente. A tarifa integrada até a Estação Autódromo será de R$ 5,20. De lá, basta caminhar por dez minutos até os portões do festival - confira no final os horários do Expresso.

Jão volta para o Lollapalooza e se apresenta nesta sexta-feira (28) no Palco Samsung Galaxy Imagem: Iwi Onodera / Brazil News

As linhas do Metrô e da CPTM vão funcionar 24 horas nos dias do festival. No Metrô, será possível embarcar em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata entre 4h40 e 0h. O desembarque pode ser feito em qualquer horário, inclusive entre 0h e 4h40, durante os dias do evento.

Já na CPTM, as estações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estarão abertas para embarque entre 4h e 0h, com o desembarque permitido em qualquer horário nesses dias do evento.

Para quem quiser mais conforto, há a opção do Lolla Transfer Squad com nove pontos de embarque: no valor de R$ 238 (saindo do Hotel Ibis Campinas) e de R$ 190 (saídas do Bristol Santo André Hotel, eSuites Congonhas by Atlantica, Hotel Ibis São Paulo Barra Funda, Hotel Intercity Anhembi, Hotel Intercity Nações Unidas, Ibis São Bernardo do Campo, InterContinental São Paulo e Portão 9 do Parque Ibirapuera). O valor já contempla a ida e a volta. Só há disponibilidade para o domingo (30), os outros dias esgotaram.

Também haverá o Lolla Express: um ônibus com três locais de partida e valores já cobrindo a ida e a volta. No Terminal Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/n - Barra Funda) - R$ 40,00. Tempo de percurso: 60 minutos); na Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão - R$ 40,00. Tempo de percurso: 40 minutos); e no Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - R$ 30,00. Tempo de percurso: 30 minutos).

Ônibus do Lolla Express Imagem: Divulgação

Quem for de carro, táxi ou aplicativo de transporte pode entrar no festival pelo portão A. O endereço é Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo-SP.

O que pode e não pode levar?

Pode levar: alimentos (até 5 itens por pessoa, devidamente lacrados e frutas ou sanduíches no zip lock); capa de chuva, protetor solar, repelente em embalagem plástica; mochilas pequenas, cangas e toalhas. garrafas de água de plástico até 500ml; câmeras não profissionais sem lente descartável.

Não pode levar: bebidas em garrafa de vidro, metal ou acima de 500ml; objetos cortantes, armas ou substâncias inflamáveis; latas, copos térmicos e sprays; câmeras profissionais com lente descartável; coolers, isopores e drones; guarda-chuvas e bastão de selfie; capacetes e cadeiras; skates, bicicletas e veículos motorizados. Quem levar objetos proibidos deverá descartá-los para entrar no festival!

Olivia Rodrigo é atração do primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2025 no Palco Budweiser Imagem: Divulgação

Quando os portões serão abertos?

A abertura dos portões será feita às 11 horas. O acesso aos Lounges será às 12 horas. A última entrada no evento será admitida às 22h30. O Lollapalooza se encerra à 1h da manhã nos três dias. A entrada e saída dos fãs será feita pelos portões A e G.

Rüfüs du Sol toca nesta sexta-feira (27) no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação

Como vai estar a previsão do tempo?

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê sol, chuva isolada e temperaturas acima de 30 graus nos três dias do Lollapalooza.

Hoje, a mínima é de 18ºC e máxima de 31ºC. Durante a tarde, há previsão de muitas nuvens com chuva isolada pela cidade de São Paulo. A noite a situação se mantém com muitas nuvens e chance de chuva isolada. A umidade máxima no dia prevista é de 90% e mínima de 50%.

No sábado, há previsão de muitas nuvens com chance de chuva isolada. A temperatura mínima será de 19ºC e máxima de 31ºC. A umidade máxima prevista é de 100% - o que pode indicar chuva - e a mínima de 40%.

Já no domingo, último dia de shows, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A mínima do dia será de 20ºC e a máxima repete o dia anterior, com 31ºC. O dia promete ser mais seco, com umidade mínima de 35% e máxima de 90%.

Shawn Mendes é atração deste sábado (29) no Lolla Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Quanto custa comer e beber no Lolla?

A alimentação no festival atende todos os bolsos. Por R$ 16,00 você pode comprar uma empanada de carne do Juanito's Empanadas, espetinhos da Sadia e coxinhas de jaca e espinafre do Açougue Vegano. Os pratos mais caros ficam com os pokes da Papila, que saem por R$ 70,00 cada. Para beber haverá água gratuita em bebedouros e também vendida com refrigerante e drinks alcoólicos.

Aqueles que adquiriram o Lolla Lounge desfrutarão de open food e open bar, ou seja, podem comer e beber à vontade sem pagar a mais. Compradores do Lolla Comfort terão opções próprias de comida com o Camioncito, Box da Fruta, Espeto+, Mama Japa e Creperize.

Alanis Morissette também é headline deste sábado (29) no Lolla e canta no Palco Samsung Galaxy Imagem: Divulgação

O cardápio geral, disponível no aplicativo oficial do evento, possui as seguintes opções de restaurantes, bares, comida e preço:

Los dos Taqueria: Taco de Carnitas (R$ 38,00) e Taco de Cogumelo (R$ 38,00).

Açougue Vegano: Coxinha de Jaca (R$ 16,00) e Coxinha de Espinafre (R$ 16,00).

Chimi Choripanes y Drinks: Choripán Clássico (R$ 42,00) e Choripán Provoleta (R$ 48,00).

Papila: Poke Veggie (R$ 70,00) e Poke de Salmão e Cream Cheese (R$ 70,00).

Fôrno: Coxinha de Pastrami (R$ 40,00).

Nash Frango Frito: The Nash (R$ 45,00) e Nasheddas (R$ 47,00).

Juanito's Empanadas: Empanada de Carne Suave (R$ 16,00), Empanada de Carne Picante (R$ 18,00), Empanada de Queijo e Cebola (R$ 18,00) e Empanada de Marguerita (R$ 18,00).

Jojo Ramen: Mini Shoyo Ramen (R$ 40,00), Pork Bun (R$ 36,00), chicken Bun (R$ 36,00) e Mini Karaaguedon (R$ 40,00).

Nanina: Banofee (R$ 25,00).

Braz Elettrica (pizzas): Margherita (R$ 52,00), Calabrese Piccante (R$ 53,00) e Vegas Choice (R$ 52,00).

Nama Japa: TEmaki Shimeji (R$ 45,00), Temaki Salmão (R$ 45,00) e Temaki Skin (R$ 40,00).

Cone Mio: Frango com Catupiry (R$ 39,00), Portuguesa (R$ 39,00), Calabresa com Catupiry (R$ 39,00) e Frango com Bacon (R$ 39,00).

JK Gastronomia (lanches): Onça (R$ 40,00), Philly (R$ 40,00) e Xis Costela (R$ 40,00).

Cinquentão: Sanduba de Costela (R$ 45,00), Sanduba de Pernil (R$ 42,00) e Sanduba de Cogumelos ( R$ 45,00).

Camioncito: Burrito (R$ 50,00), Quesadilha (R$ 58,00), Nachos (R$ 40,00) e Guaca Chips (R$ 40,00).

Sadia Espetinho: Espetinho de Frango (R$ 16,00), Espetinho de Frango Teriyaki (R$ 18,00), Espetinho de Copa Lombo (R$ 16,00) e Espetinho de Vegetais (R$ 16,00).

Sadia Choripan e Pernil: Sanduíche de Pernil (R$ 25,00), Sanduíche Mignoneto (R$ 23,00) e Choripan (R$ 23,00).

Sadia Vegetal & Mac'n Cheese: Mac'n Cheese (R$ 29,00).

Sadia Crocantudos: Empanadíssimo (R$ 36,00), Xtreme Chicken Bomb (R$ 29,00), Xtreme Empanacho (R$ 29,00) e Balde Crocantudos (R$ 49,00).

Sadia Burguer: Double Burguer (R$ 34,00) e X-Frango (R$ 29,00).

Sadia Hot-Dog: American Dog (R$ 23,00), Cheddar Dog (R$ 25,00) e Caipira Dog (R$ 29,00).

Sadia Pizza: Pizza de 4 Queijos (R$ 26,00) e Pizza de Calabresa (R$ 26,00).

Sadia Pastel: Pastel Queijo (R$ 25,00), Pastel Frango com Queijo (R$ 25,00) e Pastel Calabresa com Queijo (R$ 25,00).

Sadia Burguer Angus: Original (R$ 40,00) e Brazuca (R$ 40,00).

McDonald's: Big Mac (R$ 26,900 e Cheddar McMelt (R$ 26,90).

McDonald's Quiosque: Batata Frita Grande (R$ 19,90).

Bar Casal Garcia: Vinhos Branco, Sweet Branco, Rosé e Tinto (R$ 38,00).

Mike's Wall: Ice Lemonade com vodka e suco de limão (R$ 16,00).

Bebidas: Água Crystal 310ml (R$ 8,00), Coca-Cola 350ml (R$ 10,00), Coca-Cola Zero 350ml (R$ 10,00), Red Bull (R$ 15,00), Ice Lemonede com vodka e suco de limão (R$ 16,00), Ice Lemonade com vodka sabor guaraná (R$ 16,00), Budweiser Lata 350ml (R$ 15,00) e Budweiser Lata 350ml (R$ 15,00).

Artemas se apresenta neste sábado (29), no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no Palco Mike's Ice Imagem: Divulgação / Lollapalooza Argentina

No Chef's Stage estarão: Los dos Taqueria, Açougue Vegano, Sirene Fish 'N Chips, Chimi Choripanes y Drinks, Papila, Bacio di Latte, Fôrno, Nash Frango Frito, Juanito's Empanadas, Jojo Ramen, Nanica, Braz Elettrica, Hellmann's e Sadia + Mohindi.

Na praça de foodtrucks terá: Baked Potato, Cone Mio, JK Gastronomia, Yakifry, Box da Fruta, Cinquentão, Camioncito, Muh Muh, Bacio de Latte e Espeto+.

Cada palco também terá opções de comida e bebida próximas: Palco Perry by Fiat (Sadia Crocantudos, Sadia Pizza, Sadia Burguer Angus, McDonald's Quisque, Bar de Bebidas e Bar Smirnoff); Palco Mike's Ice (Sadia Burguer, Sadia Crocantudos, Bar Mike's Wall, McDonald's Quiosque, e Bar de Bebidas); Palco Samsung (Sadia Pizza, Sadia Burguer Angus, Sadia Vegetal e Mac'N Cheese, Sadia Crocantudos e Bar de Bebidas); e Palco Budweiser (Sadia Crocantudos, Sadia Espetinho, Sadia Choripan e Pernil, Sadia Burguer, Sadia Pizza, Sadia Pastel, Sadia Burguer Angus, McDonald's Quiosque, Bar Mike's Wall e Bar de Bebidas.

Teddy Swims se apresenta no Palco Mike's Ice no sábado (29) Imagem: Amy Sussman/Getty Images

Qual o line-up dos três dias do festival?

Sexta-feira (28): Palco Budweiser: 12h45 - 13h40 - Dead Fish; 14h45 - 15h45 - Mc Kako; 16h55 - 17h55 - Girl In red; 19h05 - 20h05 - Empire of the Sun; 21h30 - 23h - Olivia Rodrigo

Palco Samsung Galaxy: 12h - 12h45 - Allen Key; 13h40 - 14h40 - Juyè; 15h50 - 16h50 - Inhaler; 18h - 19h - Jão; 20h10 - 21h25 - Rüfüs Du Sol

Palco Mike's Ice: 12h45 - 13h40 - Pluma; 14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio; 16h55 - 17h55 - White Denim; 19h05 - 20h05 - Nessa Barrett; 21h30 - 22h30 - Caribou

Palco Perry's by Fiat: 12h - 12h45 - Paula Chalup; 13h - 14h - Cashu; 14h15 - 15h15 - L_cio; 15h30 - 16h30 - Blancah; 16h45 - 17h45 - Tropkillaz; 18h - 19h - DJ GBR; 19h15 - 20h15 - Disco Lines; 20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA; 21h45 - 22h45 - James Hype

A norueguesa Girl in Red é atração do Palco Budweiser nesta sexta (28) Imagem: Reprodução/Instagram @girlinred

Sábado (29): Palco Budweiser: 12h45-13h40 - Zudizilla; 14h45-15h45 - Drik Barbosa; 16h55-17h55 - The Marías; 19h05-20h05 - Tate McRae; 21h45-23h15 - Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy: 12h - 12h45 - Picanha de Chernobill; 13h40 - 14h40 - Kamau; 15h50 - 16h50 - Marina Lima; 18h - 19h - Benson Boone; 20h10 - 21h40 - Alanis Morissette

Palco Mike's Ice: 12h45 - 13h40 - Tagua Tagua; 14h45 - 15h45 - Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo; 16h55 - 17h55 - Artemas; 19h05 - 20h05 - Wave to Earth; 21h45 - 22h45 - Teddy Swims

Palco Perry's by Fiat: 12h - 12h45 - Fatsync; 12h45 - 13h45 - Etta; 14h - 15h - Samhara; 15h15 - 16h15 - Barja; 16h30 - 17h30 - Bruno Martini; 17h45 - 18h45 - Zerb; 19h15 - 20h15 - Kasablanca; 20h30 - 21h30 - Zedd; 21h45 - 22h45 - San Holo

Duo de DJs Kasablanca é atração do Palco Perru's by Fiat neste sábado (29) Imagem: Reprodução/Instagram @lollapaloozacl

Domingo (30): Palco Budweiser: 12h40 - 13h30 - Sofia Freire; 14h30 - 15h30 - Terno Rei; 16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka; 18h50 - 19h50 - Foster The People; 21h30 - 23h - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy: 12h - 12h40 - Giovanna Moraes; 13h30 - 14h25 - Clube Dezenove; 15h35 - 16h35 - Neil Frances; 17h45 - 18h45 - Parcels; 19h55 - 21h25 - Tool

Palco Mike's Ice: 12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara; 14h30 - 15h30 - Marina Peralta; 16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso; 18h50 - 19h50 - Bush; 21h30 - 22h30 - Sepultura

Palco Perry's by Fiat: 12h - 12h45 - Nana Kohat; 13h - 13h45 - Due; 14h - 15h - Agazero; 15h15 - 16h15 - Any Mello; 16h30 - 17h30 - Ruback; 17h45 - 18h45 - Ashibah; 19h15 - 20h15 - Barry Can't Swim; 20h30 - 21h30 - Blond:ish; 21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte

Justin Timberlake se apresenta como um dos headlines do Lolla no domingo (30) Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Quais os serviços no Lolla

Quem é adepto da mochilinha de festival, mas não quer segurar ela durante todos os shows, pode guardá-la em um dos lockers disponíveis mediante pagamento. Espaço também disponibiliza entrada USB-USB-C para recarregar o celular. Há duas opções: R$ 55 de tamanho médio ideal para mochilas e casacos; e R$65 de tamanho grande ideal para duas mochilas e casacos. A compra pode ser feita pelo app do festival.



Aqueles que desejarem fotos profissionais curtindo o Lollapalooza podem adquirir o serviço inédito do Photopass. Nele, o cliente terá acesso a todas as fotos tiradas pelos fotógrafos oficiais espalhados pelo evento. Cada pacote é válido para apenas uma pessoa, que será identificada pela selfie enviada no momento da compra. Todas as fotos incluídas no pacote devem obrigatoriamente conter essa pessoa.

As fotos estarão disponíveis para serem compradas como pacote com antecedência no: lollapaloozabrasil.fotop.com.br a partir de R$ 99,90. Após o festival, as imagens são vendidas individualmente por preço variável no site da FOTOP: https://fotop.com.br. Todas as fotos não compradas são excluídas após seis meses.

Andreas Kisser, do Sepultura; banda fecha o dia no Palco Mike's Ice no domingo (30) Imagem: Marc Pfitzenreuter/Redferns

Quais as ativações musicais do Lollapalooza?

Diversas marcas optaram por combinar a vibe do festival e vão levar artistas para os próprios estandes. Neles haverá presença de DJs, karaokês e até pockets shows após apresentações nos palcos principais.

Club Social

O Club Social chega no Lolla com uma campanha que mergulha no universo do funk e da cultura urbana. Há diversas ativações: o Paredão de Sabor (imersão musical com beats do DJ Perera e distribuição de salgadinhos); Estúdio Snack (onde o público poderá gravar sua versão personalizada da música "Crocante Interessante", lançada pela marca em parceria com MC Kako, Leone e GR6); Pancadão de Beats (game musical com MPC para criação de beats, com brindes para os participantes); Flip Flap (jogo de memória com prêmios).

Também serão distribuídos os seguintes brindes: shoulder bag, ventosa de celular, capa de tênis e, claro, os salgadinhos da marca — disponíveis nos sabores: Cebola e Salsa, American Barbecue, Pizza Marguerita, Queijo Parmesão e Churras na Brasa.

Bradesco

Com o espaço Bradesco Square de 100 m², o banco vai oferecer ao público em geral uma área para descanso, tomadas para celular, DJs e Acqua Bar e as famosas Water Stations e seis novos modelos de squeezes colecionáveis na entrada do evento e próximo do Lolla Lounge.

O patrocinador máster do Lollapalooza Brasil contará com uma ativação com atividades de recompensa: após realizar cadastro em uma das ATM Machines, o participante recebe um cartão colecionável. Com ele, ganha a possibilidade de fazer uma foto usando inteligência artificial, com o tema do evento, e a oportunidade de participar da dinâmica da roleta.

Na brincadeira, o participante roda a roleta e concorre a prêmios como fast pass e brindes para aproveitar experiências em colaboração com marcas como Coca-Cola, KIKO, RedBull, Samsung, Ágora Investimentos e Elle, além de ganhar um drink de água saborizada no Acqua Bar. O banco também dará um pin e chapéus estilo bucket dupla face Bradesco para quem descartar o copo exclusivo Bradesco na Retorna Machine.

A banda Tool fecha o Palco Samsung Galaxy no último dia de Lolla, domingo (30) Imagem: Todd Cooper e Travis Shinn/Tool

Samsung

Pelo sexto ano consecutivo, a Samsung será uma das patrocinadoras masters do Lollapalooza Brasil 2025. A marca levará ao festival as tecnologias da linha Galaxy S25 e o Galaxy AI, permitindo que o público capture e compartilhe os melhores momentos com alta qualidade de imagem, graças às câmeras de 200MP e 50MP, com zoom digital de até 100x.

A Samsung contará com a roda-gigante (as cabines estão equipadas com o novo Galaxy S25 Ultra para fotos e vídeos, testando o Nightography). No estande, o público terá experiência com o Galaxy AI e poderá personalizar figurinhas, criar fotos artísticas e identificar músicas de um jeito descomplicado.

O estande também terá apresentações musicais de artistas e DJs. Entre as atrações musicais confirmadas estão as icônicas festas Heavy Love, Javali e Discopédia, além da banda Lamparina, a cantora MC Tha e os DJs Marky, Luísa Viscardi, Leo Ruas e Dre Guazzelli.

MC Tha vai estar com a Samsung em pocket show durante intervalo do Lolla Imagem: Iwi Onodera/UOL

Cola-Cola

Novamente o Coke Studio vai estar presente no festival com uma icônica pista de dança, um line-up especial de atrações para os três dias de evento com DJs residentes, DJs convidados, artistas emergentes e grandes headliners da música brasileira como: Fresno, Fran Gil, AJúlia Costa, Rooftime e Bruno Gadiol, além de DJs como Gop Tun DJs, Cyberkills, Luísa Viscardi, Tamy, Mílian Dolla, Gui Tintel e VHOOR.

Dentro do espaço, os participantes poderão personalizar cordões exclusivos, que podem ser usados como acessório para looks, bolsas ou celulares. A marca aposta no seu copo distribuído nos bares em compra de seus produtos. Nele, haverá um QR code em que os participantes poderão concorrer a brindes como câmeras de fotos instantâneas, cordões customizados e o acesso a uma área exclusiva com open bar de Coca-Cola.

Bruno Gadiol canta no Coke Studio no sábado (28) no estande da Coca-Cola no Lolla Imagem: Reprodução/Instagram

MCDonald's

Além de contar com restaurante de 2.000 m², três cozinhas funcionando simultaneamente, três quiosques de McFritas em locais estratégicos do Autódromo de Interlagos, o Méqui vai ter ativação especial para clientes Meu Méqui, o programa de fidelidade do McDonald's.

Quem for cadastrado terá acesso ao espaço exclusivo da marca no festival, um super domo onde poderão usar karaokê, descansar e recarregar celulares. Pode se cadastrar na hora. Quem ficar na grade não vai passar fome: o Méqui garante uma surpresa especial: o Méqui vai entregar sanduíches gratuitos.

Sadia

A Sadia chega com tudo mirando a Geração Z com um dos estandes de 100m², mas com um diferencial: em formato da cabeça do Lek Trek, o icônico mascote da marca, que vai interagir com os festivaleiros.

O espaço também terá um karaokê, bandas ao vivo, local para fotos e brindes como o Balde Crocantudo, bucket hats e shoulder bags para quem participar da experiência imersiva em seu estande principal.

Inhaler é atração do Palco Samsung Galaxy nesta sexta (28) no Lolla Imagem: Kristy Sparow/Getty Images

Budweiser

Dando nome ao principal palco do festival, a Budweiser terá espaço com vista direta para o palco e traz de volta arquibancada para o público assistir os shows. De brindes, haverá copos personalizados da marca com tirantes exclusivos para copos e celulares em edição limitada e distribuídos nos primeiros minutos de estande aberto. No estande, haverá programação própria de música eletrônica com Syon Trio, Discos Baratos, Ca Mina e Thay Girão.

Pool jeans (Riachuelo)

A Pool Jeans (marca de jeans da Riachuelo) chega no Lolla com uma coleção exclusiva da marca e prometendo experiências inovadoras no Pool Stage. Quem visitar o estande terá acesso a um estúdio fotográfico profissional para registrar seu momento estrela, além de participar de VIP parties exclusivas.

Os participantes ainda terão acesso a uma roleta de brindes, bancada de make para retoques e customizações, gifts exclusivos e cenários instagramáveis. O DJ Kevin estará no sábado para inspirar o público nos takes das fotos. A marca também distribui capas de chuva produzidas em collab com a Toró.

O rapper JPEGMafia se apresenta no Palco Perry's by Fiat no primeiro dia de Lolla, nesta sexta (28) Imagem: Reprodução/Instagram @jpegmafia

Olla

A Olla chega no Lolla apresentando seu novo produto Olla Máxima Sensação, um preservativo 58% mais fino, e também ativações e brindes exclusivos no seu espaço de 50 m² e dois andares. Participantes poderão personalizar uma shoulder bag exclusiva, escolhendo alças, acessórios e mosquetões coloridos, além de frases que expressem sua personalidade.



A marca também distribuirá brindes icônicos como as camisinhas Olla Máxima Sensação, o mais recente lançamento da marca para o festival e o corta-vento customizado. Quem gosta de dançar pode participar do desafio 'Mete Dança", com promotores ensinando coreografias e aqueles que acertarem ganharão kits exclusivos e acesso à área VIP do estande.

Outras marcas estarão presentes no evento com ativações com possibilidade de brindes e interações (saiba mais aqui): Hellmann's, Mikes, Fiat, Vivo, Bet Nacional, Kiko Milano, Red Bull, Meta, Schweppes e Carolina Herrera no Lolla Lounge by Vivo, Bradesco e Cielo no Lolla Comfort, e Planeta Lolla.

Serviço - Expresso Lollapalooza Brasil

Datas: 28, 29 e 30 de março de 2025

Origem: Estações Pinheiros e Morumbi

Destino: Estação Autódromo (Linha 9-Esmeralda)

Bilhetes: R$ 30,00 (ida e volta)

Venda de ingressos: Exclusivamente pelo site Passaporte Mobilidade

Horários do Expresso Lollapalooza Brasil

Sexta-feira - 28/03

Ida:

Embarque na Estação Pinheiros: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h (5 viagens)

Embarque na Estação Morumbi - Claro: 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12 (5 viagens)

Volta:

Embarque na Estação Autódromo: 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 (6 viagens)

Sábado - 29/03

Ida:

Embarque na Estação Pinheiros: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Embarque na Estação Morumbi - Claro: 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12 (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Volta:

Embarque na Estação Autódromo: 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 (6 viagens)

Domingo - 30/03

Ida:

Embarque na Estação Pinheiros: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Embarque na Estação Morumbi - Claro: 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12 (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Volta:

Embarque na Estação Autódromo: 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 (6 viagens)