Gostou de 'El Turco'? Protagonista está em novelas disponíveis no Globoplay

O ator turco Can Yaman, 35, deu uma passada pelo Brasil nesta semana para promover a série "El Turco", que assumiu o topo das produções mais assistidas do Globoplay. Com uma longa lista de projetos para a TV de seu país, ele também pode ser visto em novelas disponíveis por aqui. Veja quais são.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"A Sonhadora"

Exibida originalmente em 2018 na Turquia, a novela "A Sonhadora" está completa no Globoplay. A trama conta com 161 capítulos e acompanha Sanem (Demet Özdemir), uma jovem sonhadora que aspira ser escritora.

Trabalhando em uma agência de publicidade, ela conhece Can (Can Yaman), filho do dono da empresa. Fotógrafo internacionalmente famoso, tem tudo que seu pai busca para um líder: é criativo, carismático e autoconfiante, mas é um espírito livre. Pelo menos, até conhecer Sanem.

Ele fica fascinado por Sanem, mas a moça cai nas armações e mentiras do irmão de Can e passa a enxergar o rapaz como vilão. O destino, porém, dará um jeito de aproximar os dois mocinhos.

Can (Can Yaman) e (Demet Özdemir) em 'A Sonhadora' Imagem: Divulgação/Globoplay

"Sr. Errado"

"Sr. Errado" é outra novela turca protagonizada por Can Yaman disponível no Globoplay. Exibida em seu país de origem em 2020, a trama tem 43 capítulos.

A novela é ambientada em Istambul e acompanha Özgür (Can Yaman), dono de um restaurante que vive muito bem, mas não acredita no amor. Sua vizinha Ezgi (Özge Gürel), ao contrário, sonha em encontrar sua alma gêmea para construir uma família, mesmo após vários relacionamentos desastrosos.

Até que a jovem resolve pegar algumas dicas com o empresário fanfarrão, que também irá pedir algo em troca: que eles finjam um namoro na festa de casamento de sua irmã. O que ele não esperava é que o acordo virasse algo a mais.