Gio Antonelli reage após sucesso do filho 'gato': 'Se descobrindo'

Giovanna Antonelli, 49, celebrou o sucesso do filho Pietro Antonelli, 19, do ex-casamento com Murilo Benício.

O que aconteceu

A atriz, que curtiu o Lollapalooza hoje em São Paulo, comentou a repercussão que o filho vem causando. Recentemente, ele causou alvoroço ao aparecer só de toalha e se dedica a um projeto musical. "Eu acho maravilhoso o Pietro descobrindo o caminho dele, por ele mesmo, o que ele se identifica, o que ele tem vontade de fazer... Se descobrindo. Nada que ele está fazendo hoje pode durar para sempre, ou pode. E legal é a gente testar na vida, experimentar. E é isso, eu torço muito por ele, pelo sucesso dele. O importante é a gente estar feliz, né?", declarou, em entrevista a Splash, no evento.

Giovanna também avaliou o sucesso de Beleza Fatal, novela da Max, em que ela interpreta Elvira Paixão. "A gente já tinha a certeza da qualidade de texto que a gente tinha, do elenco que a gente tinha, do bastidor, da direção e da dedicação, né? Todo mundo se dedicou muito para esse projeto. Agora, ter viralizado desse jeito foi uma grande surpresa, uma surpresa maravilhosa. A gente está muito feliz por ter resultado".

A artista afirmou, porém, não ter preferência entre a experiência no streaming e na TV e se mostrou confortável com o atual momento de sua carreira. "Eu gosto de trabalhar, independentemente de onde seja. Mas hoje eu escolho o que eu quero fazer. E não escolhem para mim, essa é a diferença".

Lolla 2025

Lollapalooza Brasil acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O evento deste ano traz poucas mudanças estruturais em relação às edições anteriores, mantendo características como os "morrinhos de gramado" e os espaços "instagramáveis".

Festival, que chega à 12ª edição, conta com grandes nomes da música ao longo do fim de semana. Olivia Rodrigo, Jão, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake são alguns dos destaques da festa.