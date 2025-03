Gabriel Santana é barrado em camarote do Lolla: 'Vocês não entram'

Gabriel Santana, 25, foi barrado no camarote durante o primeiro dia de Lollapalooza.

O que aconteceu

Ator disse que chegou atrasado pela chuva e quase não conseguiu entrar no camarote. "Deu um problema com a gente na entrada, porque trocou o turno do segurança. E aí, o segurança que tá agora, não sabia que tinha algumas vans que eram liberadas pra entrar direto. Então, ele achou que era pra gente parar e fazer credenciamento", disse em bate-papo com Splash.

Apesar do susto, o ator confirmou que a situação foi resolvida e ele conseguiu entrar no festival. "Então, a gente desceu da van, foi conversar. Falaram, é, vocês não têm credenciamento, então, vocês não entram. Aí, a gente conversou com as pessoas, voltamos pra van e subimos."

Ex-BBB também falou do papel das redes sociais para a carreira. No entanto, ele reforçou que o trabalho como ator, apresentador e comunicador continua forte. "Eu acho que hoje em dia, com mais maturidade, mais equipe, mais pessoas me ajudando na minha carreira, eu consigo focar não só mais em uma coisa, mas num 360 da minha carreira."

Ao ser questionado sobre sua vida amorosa, Gabriel Santana brincou que está "encalhada". Ele explicou que está muito focado no trabalho, o que tem impactado os relacionamentos. "De verdade, é muito clichê falar isso, mas é verdade, eu estou muito focado no trabalho", disse.

Como a gente está sempre na mídia, sempre em eventos, as pessoas que eu acabo conhecendo e me relacionando acabam sendo mais pessoas da mídia. Porque é mais fácil esse contato. Gabriel

Lolla 2025

Lollapalooza Brasil acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O evento deste ano traz poucas mudanças estruturais em relação às edições anteriores, mantendo características como os "morrinhos de gramado" e os espaços "instagramáveis".

Festival, que chega à 12ª edição, conta com grandes nomes da música ao longo do fim de semana. Olivia Rodrigo, Jão, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake são alguns dos destaques da festa.