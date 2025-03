'Fraude no BBB': Público acusa torcida de sister de usar 'robô' em votação

Espectadores do BBB 25 (Globo) começaram a questionar na madrugada de hoje os métodos da torcida de uma das sisters.

O que aconteceu

Alguns espectadores têm problematizado a quantidade de votos do último Paredão. Na última terça-feira, Aline foi a eliminada da berlinda que contou com 200 milhões de votos, o recorde da temporada. A rival de Renata disputava contra Maike e Diego Hypolito.

Alguns internautas, inclusive, publicaram no X (antigo Twitter) vídeos de um suposto aplicativo chamado "auto BBB", que votaria automaticamente no participante escolhido. Segundo os internautas, o programa teria sido criado por um fã, que o compartilhou via grupos no Telegram.

Os usuários da rede social chegaram a subir, durante a madrugada, a hashtag "Fraude no BBB", pedindo explicações da Globo.

Questionada pela reportagem de Splash sobre as normas de segurança da Globo na votação para impedir esse tipo de acontecimento, a assessoria da emissora não respondeu até a publicação deste texto.

