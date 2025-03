11º Paredão do BBB 25 vai ser formado hoje; entenda

O BBB 25 (Globo) entrou em modo turbo e vai acelerar o ritmo para eliminar 9 participantes até a final, marcada para o dia 22 de abril. Com isso, mais um Paredão será formado hoje.

O que aconteceu

A entrada do programa em ritmo turbo foi anunciada isso. Com isso, haverá mais de uma Prova do Líder, Paredão e eliminação por semana. Além disso, não há mais Provas Bate e Volta e nem Festa do Líder.

A formação do 11º Paredão do programa será na noite de hoje. O resultado será divulgado no próximo domingo, quando haverá uma nova Prova do Líder e mais uma formação de Paredão.

Antes disso, ao longo do dia de hoje, haverá ainda a realização da 11ª Prova do Anjo.

