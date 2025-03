Fora do BBB 25, Camilla reencontra Aline e ajuda baiana transformar visual

Camilla, 34, e Aline, 32, se reencontraram dias após a baiana ser eliminada do BBB 25.

O que aconteceu

Entre o intervalo de sua maratona de entrevistas como recém-eliminada, Aline reencontrou Camilla, que foi a nona eliminada do reality. Nas redes sociais, elas compartilharam momentos gravados no hotel em que a baiana está hospedada.

Assim como dentro do confinamento, a trancista ajudou novamente a ex-policial militar a mudar seu visual. Antes de revelar sua transformação, Aline conferiu os pedidos de seus seguidores, que sugeriram que ela fizesse um cabelo com muito volume ou retornasse para as tranças que usou no começo do programa.

Ao compartilhar o resultado, Aline encantou os fãs com tranças na raiz e uma extensão volumosa. "Vocês piscaram, e eu mudei de cabelo! Gostaram do meu novo visual? Bem leoa!", escreveu.

A baiana ainda fez questão de elogiar o trabalho de Camilla. "Trabalho feito pelas mãos mágicas de Camila, que fez meu cabelo e que eleva a autoestima de tantas mulheres pretas".

