Lollapalooza e rock nacional dominam o fim de semana de shows e festivais

Sete grandes artistas do rock nacional fazem shows no fim de semana, em cinco estados do país, no mesmo período em que é realizada a edição 2025 do Lollapalooza Brasil. De sexta a domingo, além das atrações do festival, é possível ver ao vivo Plebe Rude, Capital Inicial, Pitty, Fresno, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22.

O que vai acontecer

Na sexta, a Plebe Rude toca no Cine Joia, em São Paulo, em apresentação que celebra os 40 anos do álbum 'O Concreto Já Rachou', um clássico do rock nacional. O show terá participação da banda Inocentes.

Outro clássico é o álbum acústico do Capital Inicial, que completa 25 anos e é tema da nova turnê da banda. No fim de semana tem show na sexta em São José do Rio Preto (SP), e no sábado em Campinas (SP).

O interior de São Paulo também foi a escolha de Pitty para um show gratuito no domingo. Em fase de pré-pausa na carreira, a cantora se apresenta no Sesi de São José dos Campos.

Antes, na sexta, Pitty divide a noite com a Fresno. O show rola em Florianópolis, na Arena Opus, mas com ingressos pagos.

A sexta-feira bombada de rock nacional tem ainda Nando Reis no Rio de Janeiro, no Ribalta Eventos, e Humberto Gessinger em Dourados (MS), no Salão de Eventos Unigran. Gessinger está na estrada com turnê em que mostra músicas do Engenheiros do Hawaii no formato acústico. Fica no Mato Grosso do Sul o fim de semana todo. No sabado e domingo, toca em Campo Grande.

Completa a agenda o CPM 22. A banda paulista se apresenta sábado em Belo Horizonte, no Mister Rock.

Foster the People, Benson Boone e Tool são atrações do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Getty Images

Rumo a Interlagos

Enquanto isso, o autódromo de Interlagos, em São Paulo, mais uma vez sedia o Lollapalooza Brasil. Com lineup conectado ao que se tem visto em festivais no exterior —sem atrações veteranas gigantescas, porém com grandes nomes que estão bombando no momento—, a edição 2025 reúne, de sexta a domingo, artistas como Olivia Rodrigo, Benson Boone, Shawn Mendes e Tate McRae.

Mesmo o público mais adulto foi contemplado, e estão na programação Justin Timberlake e Alanis Morissette; ele no domingo, ela no sábado. A banda Fontaines D.C. foi a única baixa deste ano, e o White Denim entrou quase na última hora para substituir.

Veja tudo que tem

Sexta

Elis 80, com João Bosco, Fagner e Ivan Lins - Espaço Unimed (São Paulo)

Roupa Nova - Terra SP (São Paulo)

Matanza Ritual Fest ( Matanza Ritual, Ratos de Porão, Pavilhão 9 e Allen Key) - Audio (São Paulo)

Plebe Rude - show da turnê que celebra os 40 anos do álbum 'O Concreto Já Rachou', com participação da banda Inocentes - Cine Joia (São Paulo)

Fundo de Quintal - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Centro Regional de Eventos (São José do Rio Preto - SP)

António Zambujo e Yamandu Costa - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Nando Reis - Ribalta Eventos (Rio de Janeiro)

Pitty e Fresno - Arena Opus (Florianópolis)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Salão de Eventos Unigran (Dourados - MS)

Sexta e sábado

Don L - shows de encerramento da turnê RPA Vol . 2 - Casa Natura Musical (São Paulo)

Casa Natura Roberta Campos - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sexta, sábado e domingo

Lollapalooza ( Olivia Rodrigo, Rüfüs du Sol, Empire of The Sun, Jão, Inhaler e outros na sexta; Shawn Mendes, Alanis Morissette , Tate McRae , Benson Boone, Artemas e outros no sábado; Justin Timberlake, Sepultura, Tool , Bush, Foster The People e outros) - Autódromo de Interlagos (São Paulo)

Chico César - show dos 30 anos do álbum 'Aos Vivos' - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sábado

Slaughter to Prevail - Vip Station (São Paulo)

Luan Santana - Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo)

Roupa Nova - Juventus (São Paulo)

Paulinho da Viola - Espaço Unimed (São Paulo)

Fagner - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Expo Dom Pedro (Campinas - SP)

Pentagram - Basement (Curitiba)

Paula Toller - Qualistage (Rio de Janeiro)

O Teatro Mágico, com participação de Jeff Coffin (saxofonista da Dave Matthews Band) e Móveis Coloniais de Acaju - Fundição Progresso (Rio de Janeiro)

Flávio Venturini - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

14 Bis - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Sirenia - Ophera Music Bar (Fortaleza)

António Zambujo e Yamandu Costa - Teatro RioMar (Fortaleza)

Tamandaré Blues Festival 2025 (Big Walker e outros) - grátis - Parque Ambiental Aníbal Khury (Almirante Tamandaré - PR)

Liniker - Concha Acústica do Teatro Castro Alves (Salvador)

CPM 22 - Mister Rock (Belo Horizonte)

Sábado e domingo

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Ondara Palace (Campo Grande - MS)

Sábado, domingo e dias 5 e 6

Gilberto Gil - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) - 29 e 30.3, e 5 e 6.4

Domingo