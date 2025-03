Fernanda Torres lamenta morte de Heloisa Teixeira: 'Mulher imensa'

Fernanda Torres usou suas redes sociais para lamentar a morte de Heloisa Teixeira nesta sexta-feira, 28. A escritora e crítica cultural morreu por complicações de uma pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Ela estava internada na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea.

"Mulher imensa, mãe imensa, brasileira imensa, imortal do meu coração. Meu beijo agradecido, Helô, muita sorte ter te conhecido, de, pelos filhos, ser sua quase parente", escreveu Fernanda no Instagram.

Professora emérita da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro da ABL desde 2023, Heloisa Teixeira publicou dezenas de obras ao longo de sua trajetória como pesquisadora, escritora e crítica cultural.

Nascida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, formou-se em Letras Clássicas pela PUC-Rio, com mestrado e doutorado em Literatura Brasileira na UFRJ e pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade Columbia, em Nova York.

Como acadêmica, definiu um campo de pesquisa que privilegia a relação entre cultura e desenvolvimento, segmento em que se tornou referência, dedicando-se às áreas de poesia, relações de gênero e étnicas, culturas marginalizadas e cultura digital.

Até 2023, assinava como Heloísa Buarque de Hollanda, usando o sobrenome do ex-marido, o advogado e galerista Luiz Buarque de Hollanda, tio avô de Chico Buarque, morto há mais de duas décadas. Foi também casada com o fotógrafo João Carlos Horta, com quem permaneceu por mais de 50 anos até a morte dele, em 2020.

Heloisa resolveu deixar o sobrenome do primeiro marido e escolheu, então, assinar como Teixeira - sobrenome da mãe. "Foi uma espécie de reencontro com minha mãe, que morreu há tempos, e tinha esse sobrenome na certidão", falou à VEJA no ano passado. A escritora disse que já não se identificava mais com o nome do ex-marido. "Foi, então, uma dupla libertação, um ato de empoderamento que fez com que eu me sentisse mais próxima de mim mesma", acrescentou.

Heloisa deixa os filhos André, Pedro e Luiz, conhecido como Lula, do casamento com Buarque de Hollanda.