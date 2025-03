Eva, Joselma e Vinícius pedem votos para ficar em 11º Paredão do BBB 25

Indicados ao 11º Paredão, Eva, Joselma e Vinícius pediram votos para ficar na casa do BBB 25 (Globo).

Confira as defesas

Eva: "Brasil, meu Ceará, mais uma vez venho pedir ajuda de vocês para permanecer aqui. Sem dúvidas, o BBB é o desafio mais maluco, mais louco que passei na minha vida, mas lembro todos os dias como sou movida a desafios. [...] Me ajudem."

Joselma: "Brasil, minha Olinda, meu Pernambuco. Essa é a casa dos sonhos e é aqui que consigo realizar meus sonhos e sonhos da minha família. [...] Peço só que me deixem ficar!

Vinícius: "Sou um cara comum, cheio de sonhos, que chegou aqui porque acredita muito nos sonhos. Estou disposto no jogo desde o primeiro dia que pisei o pé aqui. Não precisei de dinâmicas. Podem vir os desafios que for, que não vão tirar minha luz e minha felicidade de acordar todos os dias aqui. Aqui é a oportunidade que preciso de mudar minha vida e da minha família."

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 279562 votos 27,55% Eva 12,62% Joselma 59,83% Vinicius Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 279562 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

