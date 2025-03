'Eu sou um popstar': cantor Jão realiza sonho pop ao voltar ao Lollapalooza

Após encantar os principais estádios do Brasil com uma turnê grandiosa, Jão retornou ao palco do Lollapalooza em um tom mais intimista. De jaqueta de couro e óculos escuros, ele surgiu sozinho com um violão, abrindo o show com uma versão acústica de "Acontece". O momento, carregado de simplicidade e emoção, não se estendeu por muito tempo.

Logo, o que parecia ser um começo modesto deu lugar a uma apresentação vibrante, marcada por coreografias impecáveis e uma energia contagiante. Esse retorno ao Lolla consolidou mais um marco na ascensão de Jão ao estrelato pop —e sinalizou o início de um período de descanso para o cantor. "Faço isso por vocês. Sentirei saudades", declarou aos fãs, emocionado.

"Eu sou um popstar e vou cantar no festival mais legal do mundo", afirmou com entusiasmo, justificando a escolha de sua emocionante cover de "Linger", dos Cranberries. Segundo o artista, era um sonho antigo interpretar essa música ao vivo, um desejo que carregava desde os tempos de estudante.

Apesar de um palco equipado com luzes marcantes, efeitos de fogo e um balé de dançarinos, Jão optou por uma abordagem menos espetacular em termos visuais, em comparação a shows anteriores. Se em eventos como o Rock in Rio ele tocou até em um piano em chamas, no Lolla o foco esteve, de forma clara, na música e na dança.

Baladas como "Amor Pirata" e "Religião" trouxeram momentos de emoção ao público, que acompanhou cada nota com coro apaixonado. Até mesmo canções menos populares, como ":( (Nota de Voz 8)", foram entoadas a plenos pulmões, evidenciando o forte vínculo do cantor com seus fãs.

A fórmula do sucesso de Jão parece clara: letras confessionais que capturam as emoções do amor, da juventude e da sofrência, todas regadas por uma estética pop impecável. Acompanhado de uma banda afiada, ele se entregou à performance sem reservas. Quando a plateia começou a gritar "Jão tesão, bonito e gostosão", ele respondeu com um sorriso bem-humorado: "Obrigado, hoje eu estou mesmo gostoso."

Para um cantor que há sete anos persegue incansavelmente seu sonho, este show no Lollapalooza é mais uma prova de que Jão alcançou, de fato, o status de ídolo pop.

