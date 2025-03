Estúdios de cinema planejam transformar trailers falsos em fonte de lucro

Os trailers falsos, feitos por inteligência artificial para filmes badalados, podem se transformar em uma fonte alternativa de lucro para os próprios grandes estúdios.

O que aconteceu

Gigantes do entretenimento estão estudando a hipótese de monetizar, para si, essas produções. A ideia dessas redes seria apropriar-se do lucro gerado pela propaganda e pelas visualizações dessas peças, ao invés de tentar tirá-las do ar em nome dos direitos autorais.

Até o momento, nenhum grande estúdio se manifestou oficialmente sobre tal possibilidade. O portal Deadline, que veiculou originalmente a informação, procurou empresas como Sony, Warner Bros, Paramount e Disney, buscando suas posições sobre o tema, mas todos se recusaram a comentar.

A discussão ganhou força nas últimas semanas, depois que um trailer fake do novo "Superman" se destacou no YouTube. O vídeo está há 15 dias no ar e já ultrapassou as 300 mil visualizações. Veja abaixo: