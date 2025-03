Dono da verdade? Diego Hypolito detona rival: 'Pessoa extremamente apática'

Diego Hypolito criticou as atitudes de Maike durante a madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Daniele, Diego Hypolito, Vitória Strada, Delma, Vinícius e Guilherme conversam no Quarto Anos 50 nesta madrugada sobre seus rivais.

Daniele afirmou que conversou com o novo Líder, Maike, e disse ter ouvido dele que ela "resolveu aparecer no jogo só agora". "Eu nunca deixei de aparecer, porque eu nunca deixei de falar", se defendeu.

O irmão, Diego, também defendeu a irmã. "Olha quem fala. Os textos são todos iguais. Dele, do João Gabriel, de todos, do grupo inteiro. A fala é sempre montada, sempre as mesmas coisas (...) Você pode aparecer a hora que você quiser, meu amor. Você está no Big Brother Brasil", afirmou. "Inclusive, ele era uma pessoa extremamente apática no jogo".

As falas das pessoas são cheias de conclusão, todo mundo aqui sabe de tudo. Todo mundo é dono da verdade nesse programa Diego Hypolito.

Vinícius entrou na conversa e disse que Maike faz as mesmas coisas das quais critica. "É só falar que não gosta do jogo, que não gosta de estar com a pessoa e dizer outros pontos que sejam mais honestos com o que você sente em relação a outro jogador do que você ficar pegando a mesma história", disse. "E o pior, para passar uma vergonha maior, ele falou que Diego [Hypolito] fica trazendo coisa da segunda semana, sendo que todo Sincerão ele fala que Diego entrou com coach, que tem amigos ex-BBBs que instruíram ele, que blá, blá, blá".

