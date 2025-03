Domingão reúne elenco de 'Vale Tudo' e 'Mania de Você' ao som de Preta Gil

De Splash, no Rio

Elenco de 'Mania de Você' passa o bastão aos atores de "Vale Tudo" em reunião no palco do Domingão com Huck.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como vai ser

Neste domingo (30), Luciano Huck comanda o encontro entre o elenco das novelas 'Mania de Você', que tem o último capítulo exibido nesta sexta-feira (28), e "Vale Tudo", que estreia na segunda (31). Gabz, Mariana Ximenes, Débora Bloch, Taís Araújo, Bella Campos, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Renato Goes, Cauã Reymond, Carolina Dieckmann e João Vicente estão confirmados.

Quem também surge no palco é a cantora Preta Gil. Ela faz uma apresentação de "Brasil", música de abertura da nova trama das 9. A música era interpretada por Gal Costa, madrinha musical de Preta, que morreu em 2022. Remake mantém voz de Gal na abertura da trama.

O apresentador ainda comanda várias dinâmicas com a plateia inspiradas, incluindo um "bolão" de quem vai matar Odete Roitman no remake. Na bomboniere, Dona Déa, Lívia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal interagem e participam do bate-papo.

Programa tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.

Veja mais fotos:

Cauã Reymond e Mariana Ximenes no Domingão com Huck Imagem: Léo Rosario/Globo

Humberto Carrão e Alice Wegmann no Domingão com Huck Imagem: Léo Rosario/Globo

Bella Campos no Domingão com Huck Imagem: Léo Rosario/Globo

Mariana Ximenes no Domingão com Huck Imagem: Léo Rosario/Globo

Gabz no Domingão com Huck Imagem: Léo Rosario/Globo

Renato Góes no Domingão com Huck Imagem: Léo Rosario/Globo