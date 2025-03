Disputa por fortuna de R$ 1,4 bilhão emperra divórcio de Hugh Jackman

Hugh Jackman, 56, e Deborra-Lee Furness, 69, estão enfrentando problemas para chegar a um acordo nos termos de seu divórcio.

O que aconteceu

O principal fator de divergência entre eles é a divisão da fortuna do ator, avaliada em US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,4 bilhão, na cotação atual. "O Hugh e a Deborra-Lee ainda não entraram com o processo de divórcio porque estão lutando para chegar a um acordo sobre a divisão de seus bens", afirmou uma fonte anônima, ao jornal Daily Mail.

Jackman não estaria disposto a ceder à ex o percentual que ela julga merecer desse patrimônio. "Ela acredita merecer mais dinheiro do que ele está disposto a dar. Com tanto dinheiro em jogo, a Deborra-Lee está determinada a ficar com aquilo que ela acredita merecer nesse término."

Deborra-Lee também seguiria revoltada com a hipótese de Jackman tê-la traído com sua atual namorada, Sutton Foster, 50. "Apesar de ele não ter traído a Deborra-Lee com a Sutton em termos físicos, ela acredita que os dois mantinham um affair emocional [antes da separação]. Ela está usando contra o Hugh o fato de ele ainda estar casado [no papel] e já estar envolvido com outra mulher."