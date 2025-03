'Deus é gay, assim como São Paulo', diz Girl in Red no Lolla

Girl in Red exaltou um arco-íris que apareceu durante sua performance no Lollapalooza, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora, cujo nome verdadeiro é Marie Ulven Ringheim, brincou ao comentar sobre um arco-íris que pairava no céu durante sua apresentação. "Vocês estão vendo o arco-íris? Acho que os deuses gays estão olhando pra gente agora. Porque Deus é gay, assim como São Paulo", disse ela.

Na plateia, onde muitos erguiam leques com as cores do arco-íris, a fala foi recebida com entusiasmo. O público ovacionou a norueguesa.

Nas redes sociais, Girl in Red também foi aclamada."Ela é icônica", escreveu um; "Girl in Red falando God is gay and so is São Paulo put* que pariu hoje é o dia de nós lésbicas", brincou outra.

A girl in red falando "cause god is gay and so são paulo" kkkkkkkkk ela é iconica -- Lua (@daniiih12) March 28, 2025

"cause god is gay and so is sao paulo" girl in red, 2025 -- luquinhas (@lmirandalindo) March 28, 2025