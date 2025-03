Quebra-cabeça, 22 mil bolas e mais: as provas do Barrado no Baile do BBB 25

O BBB 25 (Globo) trouxe uma dinâmica nova para agitar as Festas do Líder da temporada, que chegaram ao fim com a celebração de Renata: o Barrado no Baile. O Líder da semana escolhia um participante para ser impedido de ir à sua Festa.

A pessoa indicada era encaminhada para um quarto, onde deveria solucionar uma dinâmica desafiadora que iria liberar seu acesso ao evento.

Splash separou os desafios que apareceram durante a dinâmica:

Quebra-cabeça de 300 peças

O primeiro desafio do Barrado no Baile aconteceu nas festas de João Gabriel e Eva. Eles barraram, respectivamente, Daniele (que não concluiu o desafio e não participou da festa) e Vitória.

Consistia em montar um quebra-cabeça de 300 peças com a foto do Líder. Na sua vez de realizar a dinâmica, Vitória conseguiu montá-lo e participou da celebração.

Chaves

O segundo desafio também foi realizado em duas semanas, nas festas de João Pedro e Vitória. O gêmeo barrou Camilla (que não completou a dinâmica) e Vitória barrou o próprio João Pedro.

No desafio, os participantes precisavam encontrar 5 chaves, entre 22 mil balões (no desafio de Camilla) e bolinhas (no desafio de João Pedro). As chaves abriam baús que liberavam o convite para a festa. João Pedro conseguiu realizar o desafio.

Transferência de água

O terceiro desafio aconteceu durante a festa de Maike e foi realizado por Vinícius. O baiano conseguiu completar a tatefa.

Na prova, Vinícius deveria transferir o líquido de um tanque maior para 5 tanques menores com a ajuda apenas de um dosador. Ao completar o tanque, as letras da palavra FESTA emergiam e ele a montava, liberando seu acesso.

Códigos

O quarto desafio foi realizado durante a festa de Guilherme, que escolheu João Gabriel para realizá-lo. O gêmeo conseguiu realizar a prova.

João Gabriel precisou encontrar 20 números escondidos dentro de muitos balões e formar, com eles, a combinação exata para abrir cinco cadeados. O salva-vidas de rodeios realizou o desafio e conseguiu participar da festa Carnaval.

Fitas

Nessa semana, Vinícius voltou a ser o barrado, agora pela Líder Renata. Mais uma vez, o baiano conseguiu completar o desafio.

No desafio da semana, Vinícius teve que remontar um desenho de Renata que foi rasgado e misturado em 250.000 tiras de papel. O brother precisou encontrar as 33 tiras corretas e remontar o desenho.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas