De shorts e bota, mulher de Cristiano Ronaldo viaja em jato de R$ 400 mi

Georgina Rodríguez, 31, mulher do jogador Cristiano Ronaldo, 40, compartilhou uma série de cliques de sua viagem para os Alpes franceses.

O que acontece

A empresária espanhola apareceu em fotos vestindo um shorts, uma bota e um casaco pesado de pelos para passar alguns dias em Courchevel, na França. A região é conhecida pelas baixas temperaturas e estações de esqui.

Para chegar no destino, Georgina usou um avião particular avaliado em aproximadamente R$ 400 milhões. O aeronave é do modelo Gulfstream G650ER.

A esposa de Cristiano Ronaldo viajou acompanhada de Alana Martina, 7, e Bella Esmeralda, 2, frutos de seu casamento com o jogador. Nos registros compartilhados, as meninas aparecem se divertindo com a mãe.