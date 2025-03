Do caos a lama: fãs reclamam e criticam estrutura de Jão no Lolla

Uma multidão se reuniu em frente ao palco Samsung para o show do Jão no Lollapalooza. Muitos, no entanto, passaram perrengues para conseguir assistir ao espetáculo.

Por causa das chuvas que caíram em São Paulo na tarde de hoje, o autódromo de Interlagos, onde o festival acontece, ficou com vários pontos de lama e bastante escorregadio.

Splash flagrou o momento em que uma fã que corria para não perder o começo do show caiu em uma parte de lama. A jovem, que pediu para não ser identificada, não se machucou, mas ficou parcialmente suja.

"Eu cheguei atrasada porque fiquei parada no trânsito e como não queria perder o começo do show, resolvi correr, mas está muito escorregadio", explicou a fã. "Agora o jeito é aproveitar assim mesmo", completou ela, que foi para a plateia sem se incomodar com a lama.

Isabelle Dantas, 24, veio do Rio de Janeiro especialmente para o show do Jão. Ela contou que não chegou a cair, mas admite que foi por pouco.

Lollapalooza: Isabelle Dantas se queixou da lama no show de Jão Imagem: Tiago Minervino/UOL

A Splash, Isabelle reclamou da estrutura do Lolla. "Tem muita lama, cheguei bem perto de cair e eu e minha amiga vimos algumas quedas pelo caminho. Mas pelo Jão vale a pena, porém se tivesse uma estrutura melhor daria para curtir melhor".

Em meio à dificuldade de locomoção pelo espaço, Splash viu que até mesmo uma vendedora ambulante caiu com a caixa de bebidas que carregava nas costas. Ela rapidamente se levantou e continuou seu trabalho, sem querer falar.

A lama, no entanto, não afastou os fãs da frente do palco. Alguns até se arriscam e pulam, não sem um escorrego aqui e outro acolá, enquanto cantam os hits do artista.

Após o show, o banheiro masculino estava "coberto de lama". O público usou a pia do local para tentar se limpar.

Pia do banheiro masculino vira "piscina de lama" após público, sujo, usar para se limpar Imagem: Tiago Minervino / UOL