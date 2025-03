Eva, Joselma e Vinícius estão no 11º Paredão do BBB 25

O BBB 25 (Globo) entrou no Modo Turbo e o 11º Paredão foi montado hoje. Eva, Joselma e Vinícius disputam a preferência popular, o mais votado será eliminado no domingo.

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 243409 votos 27,11% Eva 13,35% Joselma 59,55% Vinicius A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

Vinícius foi o primeiro emparedado. Na quinta-feira, quando Maike foi consagrado o novo Líder, Vinícius foi desafiado e perdeu uma prova de agilidade e sorte. Com isso, o brother foi ao paredão.

BBB 25: Vinícius na prova para o Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro venceu a Prova do Anjo. Desta vez, o anjo foi autoimune e, assim como o Líder, ele escapou do primeiro Paredão do Modo turbo.

BBB 25: João Pedro é o novo Anjo Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike, o Líder da semana, indicou Joselma. O Líder contou algumas incoerências da sister. "Ela tem falas que ela diz que não lembra. Semana passada ela me colocou no Paredão, um dia depois de dizer que era uma das pessoas que ela não votaria e isso acho incoerente."

BBB 25: Maike indicou Delma ao 11º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem - votação aberta

Diego votou em Eva

Eva votou em Daniele Hypolito

Vinícius votou em Eva

João Gabriel votou em Daniele Hypolito

Renata votou em Daniele Hypolito

Guilherme votou em Eva

Daniele Hypolito votou em Eva

João Pedro votou em Daniele Hypolito

Vilma votou em Daniele Hypolito

Vitória votou em Eva

Joselma votou em Eva

Com seis votos, Eva foi a mais votada. Ela se juntou ao Vinícius e a Joselma na berlinda. Nesta fase do jogo não há mais a prova bate e volta.