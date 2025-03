Com risco de Paredão, Vilma afirma que sisters não serão eliminadas

Vilma, 68, afirmou para Renata, 33, e Eva, 31, que mesmo que uma das três seja indicada ao Paredão, elas não serão eliminadas do BBB 25.

O que aconteceu

Com a vitória de Maike na Prova do Líder, as sisters começaram a pensar em possíveis cenários de Paredão. "O Paredão pode ser Vinícius, Del, e, infelizmente, uma de vocês", comentou o representante comercial.

Eva opinou que, talvez, o quarto Anos 50 decida não votar em Vilma. "Acho que eles não vão na Dona Vilma, até porque ela foi nesse último, porque não tinha nem eu, nem ela".

Tranquila, a mãe de Diogo Almeida garantiu que, independente de quem seja mandado de seu grupo, não será eliminado. "Mas, fiquem tranquilas. Se for uma de vocês ou eu mesma, não vou ficar nervosa, não. A gente vai voltar".

