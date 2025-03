Com interrupção, Jovem Dionísio encerra show no Lolla sem 'Acorda Pedrinho'

No palco Mike's Ice, o Jovem Dionísio trouxe uma reinvenção após o sucesso estrondoso e inesperado de 'Acorda Pedrinho'.

A banda montou um biombo no meio da imensa estrutura, recriando a atmosfera do icônico 92 Graus, espaço emblemático do underground curitibano. Com uma sonoridade criativa e um repertório cheio de boas canções, conquistaram o público.

Ao final do show, prestaram uma emocionante homenagem a Erasmo Carlos, mas a apresentação foi interrompida devido à aproximação de nuvens carregadas sobre o autódromo. A suspensão, seguindo o protocolo, visava garantir a segurança do público, dos trabalhadores e dos artistas.

A aguardada 'Acorda Pedrinho', que encerraria o show, ficou para um outro dia. Veja abaixo momento da interrupção.