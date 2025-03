Christina Rocha diz que mulher deve manter feminilidade: 'Homem paga conta'

Christina Rocha, 67, disse que, apesar de apreciar a independência feminina, a mulher deve "manter sua feminilidade" e deixar que o homem "pague a conta".

O que aconteceu

Rocha afirmou que "a mulher não pode perder a feminilidade" e ressaltou que, se o cara a convidar para um encontro é obrigação dele pagar todos os custos. "Por mais que a gente esteja ali hoje em dia, completamente diferente, o homem é homem, a mulher é mulher, os dois se completam. Se o homem me convida para sair, ele tem que pagar a conta. Se me convidou para sair, eu não pago a conta nem morta", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

A apresentadora também disse que, para ela, o homem não precisa ser bonito, o importante é ele "ter pegada". "Gosto de homem com pegada. Não importa se é careca, baixinho, gordinho, você tem que olhar e falar: 'Esse tem pegada'".

Christina Rocha ressaltou, ainda, que precisa se sentir "muito bem e relaxada" na companhia de um homem, por isso ele tem que ser cavalheiro. "Eu gosto de qualquer coisa que me dê tesão, no bom sentido. Já namorei tantos homens feios, já namorei homens lindos. O homem tem que ser cavalheiro, por mais que a gente esteja hoje em dia, a mulher super independente, mas o homem não pode perder o cavalheirismo".