Chris Hemsworth explica porque se arrependeu de selfie com Billie Eilish

Chris Hemsworth confessou que se arrependeu de tirar foto com Billie Eilish na cerimônia do Oscar em 2024.

O que aconteceu

O ator queria um registro com a cantora para agradar aos filhos, India, 12, e os gêmeos, Sasha e Tristan, 11, que são fãs da artista. "Tirei uma foto com Billie Eilish no Oscar. Lembro de repetir para mim mesmo: 'Ah, não faça isso, não faça isso'", contou durante participação no The Late Show With Stephen Colbert.

O artista se arrependeu de "tietar" a cantora, por se colocar em um "lugar de fã". "Pensei: 'Não, meus filhos vão amar isso'. E aí, na hora que tirei a foto, refleti: 'Fui de colega de trabalho para fã.' Nós nunca vamos ser amigos, nunca seremos melhores amigos."

Colbert, apresentador do talk show, questionou se Hemsworth já havia trabalhado com Billie Eilish em algum projeto. O ator disse que não, mas que eles estão em "indústrias parecidas".