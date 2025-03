Beto Barbosa faz cirurgia para a retirada de quatro hérnias abdominais

Beto Barbosa precisou passar por uma cirurgia para retirar quatro hérnias abdominais.

O que aconteceu

Por meio do Instagram, o cantor revelou que passou pelo procedimento há dois dias. "Estou no segundo dia de uma cirurgia super complexa do Abdômen. Retirei 4 Hérnias abdominais com colocação de tela. A dor é forte, mas o procedimento cirúrgico é o único tratamento definitivo disponível nos casos de hérnia da parede abdominal", escreveu ele.

O artista publicou um vídeo mostrando a sua recuperação no hospital. Ele já está andando, mas ainda conta com a ajuda de profissionais de saúde.

Na publicação, Beto ainda prometeu voltar em breve para os palcos. " Dia 30 de Abril em nome de Deus, estaremos de volta com um grande Show no encontro do Forró das antigas, em Fortaleza - Ceará. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo", finalizou.