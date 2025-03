BBB 25: Vitória recebe o Castigo do Monstro da semana

João Pedro venceu a 11ª Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e escolheu Vitória para o Castigo do Monstro da semana.

O que aconteceu

João Pedro foi o grande vencedor da Prova do Anjo dessa semana. Conforme a dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt, o brother está imune nesta semana.

Ele também precisou definir um brother para o Castigo no Monstro. Neste Castigo, quando tocar a música, Vitória deverá ir até o local indicado e recolher bolinhas indicadas. A atriz só poderá deixar o local quando terminar de pegar todas as bolas.

O salva-vida de rodeios e Vitória Strada trocaram farpas durante a entrega do Monstro.

O 11º Paredão será formado hoje, com João Pedro imune. A próxima eliminação acontece no domingo.

