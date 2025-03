Delma e Eva estão fora da Prova do Anjo no BBB 25; acompanhe

Os brothers disputam na tarde de hoje a 11ª Prova do Anjo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O desafio começou hoje por volta das 15h30 e apenas oito jogadores participaram. Joselma e Eva foram vetados da dinâmica. Vinícius, por já estar no Paredão, também ficou de fora.

O restante foi dividido em duplas para realizar a prova. Desta forma, a disputa ficou Guilherme e Vitória contra Vilma e Renata, João Pedro e João Gabriel contra Daniele e Diego.

Na dinâmica, os participantes teriam que jogar um "vôlei de pelúcias". Divididas por um telão, de cada um dos lados as duplas contariam com um canhão para disparar a pelúcia para o lado oposto.

Enquanto um dispara o canhão, o outro integrante da dupla deverá ficar com uma cesta para capturar a pelúcia dos adversários. Caso a pelúcia caia fora da cesta, o ponto será da outra dupla.

O Anjo dessa semana é autoimune. Quem vencer o desafio, não poderá ser votado para o Paredão.

