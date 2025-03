BBB 25: Maike indica Delma ao 11º Paredão; João Pedro está imune

Na formação do 11º Paredão do BBB 25 (Globo, Maike indicou Delma para a berlinda.

O que aconteceu

Tadeu Schmidt pegou os brothers de surpresa e chamou todos para a sala para iniciar a formação.

João Pedro, vencedor da Prova do Anjo de mais cedo, ficou imune graças à vitória na prova. Dessa vez, o Anjo era autoimune.

Na sequência, o Líder Maike indicou Delma. "Ela tem falas que ela diz que não lembra. Semana passada ela me colocou no Paredão, um dia depois de dizer que era uma das pessoas que ela não votaria e isso acho incoerente."

O Paredão foi completado por Vinícius, que foi emparedado pela Prova, e Eva, mais votada pela casa.

