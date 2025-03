Bailarinas? Que nada! A maior torcida do BBB 25 é para acabar logo

Desde que Renata voltou da famigerada Vitrine do Seu Fifi, o jogo no BBB 25 ficou definitivamente dividido entre dois grupos: a turma do quarto Fantástico, com as bailarinas e seus amigos, e a turma do quarto Anos 50, um time misto meio que reunindo quem sobrou.

A sequência acachapante de vitórias dos fantásticos, que na sequência ganharam o direito à Vitrine, eliminaram a Gracyanne e mais recentemente também mandaram a Aline embora, daria a entender que ostentam a maior torcida da temporada.

Mas podemos ser sinceros? Nem Fantástico, nem Anos 50. A maior torcida é para acabar logo com esse tenebroso BBB 25. Está um suplício!

A dinâmica das duplas deu errado, por mais que a produção tenha tentado compensar a falha com uma agenda bastante movimentada desde o começo. E o elenco não ajudou nunca. Muito pelo contrário. Sempre que teve a oportunidade, atrapalhou.

O BBB não foi assunto, não furou a bolha e não conseguiu nem mesmo transformar seus participantes em disputados influenciadores digitais -tem gente saindo menos famosa do que entrou. É uma lástima.

Para piorar, ainda temos quase um mês inteiro pela frente. O programa chega ao fim só no dia 22 de abril. Não tenho encontrado motivos para ligar o PPV. E nem para torcer por uma virada aqui ou ali no jogo -nada empolga. É triste.

Espero que a Globo tenha humildade e paciência para analisar direitinho onde foi que a coisa saiu do prumo de maneira tão violenta. E consiga fazer um BBB 26 maravilhoso, do jeitinho que todos nós, os entusiastas do entretenimento de qualidade, merecemos.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.